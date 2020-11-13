SON DAKİKA! Altın fiyatları için düşüş sürüyor! Altın neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

Ons altın fiyatları geçtiğimiz Cuma günü 1960 dolara kadar artış kaydederken gram altın hem ons hem de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Ancak bu hafta yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında yönü aşağı çevirirken, düşüş çok sert oldu. Bu dalgalanma yatırımcıları son dakika gelişmelerini takip etmeye iten en büyük etmen olarak dikkat çekti.

GRAM ALTIN KASIM AYINDA TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Ons altın fiyatları Ekim ayını 1879 dolar seviyesinden gram altın fiyatları ise 504 lira seviyesinden kapattı. Kasım ayına yükseliş hareketiyle başlayan ons altın resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın ABD'nin yeni başkanı olacağının açıklaması ile 1960 dolar seviyesini gördü. Ons tarafındaki yükseliş hareketine yurt içinde dolar kurundaki yükseliş eklenince gram altın 540 lirayı görerek tarihi zirvesine yükseldi.