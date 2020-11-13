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! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

haberi... Eylül 2020 sanayi üretim verisini () açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklanan verinin ardından, "Sanayi üretimi eylülde; aylık %1,7, çeyreklik %7,7 ve yıllık bazda %8,1 arttı. Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:54 Son Güncelleme: 13.11.2020 11:04 ABONE OL
SON DAKİKA! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

Son dakika haberi... Ekonominin çarkları ve büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen Eylül 2020 sanayi üretim verisini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık %1,7, yıllık %8,1 artış gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklanan sanayi üretim verisi sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank, "Sanayi üretimi eylülde; aylık %1,7, çeyreklik %7,7 ve yıllık bazda %8,1 arttı. Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" açıklamasını yaptı.


SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor!

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SON DAKİKA! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk
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