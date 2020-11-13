SON DAKİKA! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

Son dakika haberi... Ekonominin çarkları ve büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen Eylül 2020 sanayi üretim verisini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık %1,7, yıllık %8,1 artış gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklanan sanayi üretim verisi sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank, "Sanayi üretimi eylülde; aylık %1,7, çeyreklik %7,7 ve yıllık bazda %8,1 arttı. Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" açıklamasını yaptı.



