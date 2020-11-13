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! kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor!

haberi... Ekonominin çarkları ve büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen Eylül 2020 sanayi üretim verisini () açıkladı. Buna göre aylık %1,7, yıllık %8,1 artış gösterdi.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:04 Son Güncelleme: 13.11.2020 10:30 ABONE OL
SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2020 sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık %1,7, yıllık %8,1 artış gösterdi.

SON DAKİKA! TÜİK Eylül 2020 sanayi üretim verisini açıkladı


SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %8,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,2 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %7,7 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,7 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %30,3 arttı.

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SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor!
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