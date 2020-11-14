SON DAKİKA! Piyasalarda Erdoğan rüzgârı esti! Borsa uçtu: Dolar ve altın çakıldı… Gözler Merkez’e döndü

AŞI HABERİYLE HİSSE SENETLERİ YÜKSELDİ ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Piyasalar ise yeni haftaya bütün dünyada gündem yaratacak koronavirüs aşısı haberiyle girdi. Amerikan ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ortak geliştirdiği koronavirüs aşısının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu açıkladı. Bu haber, dünya çapında ekonomiyi ve gündelik hayatı alt üst eden koronavirüs pandemisine karşı mücadelede kazanılan büyük bir zafer olarak algılandı.

Bu aşı haberinin getirdiği algı ile piyasalarda hisse senetlerinde rallilere neden olurken, altın fiyatları için yönün aşağı dönmesine neden oldu. Ons altın 100 dolardan fazla değer kaybederek 1850 dolar seviyesine çekildi. Gram altın ise ons tarafında tersine esen rüzgâr ile düşüşe geçti.