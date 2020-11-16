Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/11/2020

Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Yönetim Kurulu kararına istinaden, Şirketin 700mn TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595,7mn TL tutarında azaltılarak 104,2mn TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23,5mn TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127,8mn TL'ye artırılmasına ve 14.09.2020 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 12.11.2020 tarihli kararı ile söz konusu başvuru olumlu sonuçlanmış olup, Kurul'un yazısı ile Kurulca onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni Şirkete teslim edilmiştir. Buna göre şirketin kayıtlı sermaye tavanını 635mn TL olarak belirlenmesine ve izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına uygun görüş verilmiştir. Gerekli izin ve onayın alınmasını takiben eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile Esas Sözleşme Tadil Metni'nin 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesi şartıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname Şirkete teslim edilecek ve gerekli ilanlar yapılacaktır.

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