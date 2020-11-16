Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/11/2020

16 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Anadolu Efes (AEFES, Nötr): 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/10/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili Tebliğ değişikliği doğrultusunda, 2019 yılına ilişkin kar payı ödemeleri yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde 04.01.2021 tarihinden itibaren yapılabileceği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Yönetim Kurulu kararına istinaden, Şirketin 700mn TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595,7mn TL tutarında azaltılarak 104,2mn TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23,5mn TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127,8mn TL'ye artırılmasına ve 14.09.2020 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 12.11.2020 tarihli kararı ile söz konusu başvuru olumlu sonuçlanmış olup, Kurul'un yazısı ile Kurulca onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni Şirkete teslim edilmiştir. Buna göre şirketin kayıtlı sermaye tavanını 635mn TL olarak belirlenmesine ve izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına uygun görüş verilmiştir. Gerekli izin ve onayın alınmasını takiben eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile Esas Sözleşme Tadil Metni'nin 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesi şartıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname Şirkete teslim edilecek ve gerekli ilanlar yapılacaktır.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka tarafından 400mn TL nominal değerli 200 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 600mn TL nominal değere kadar artırılabilecektir.
Ziraat Yatırım
Enerjisa (ENJSA, Nötr): Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 12/11/2020 tarihli Kararı ile elektrik dağıtım şirketleri için 4. tarife döneminde (2021-2025) düzenlemeye tabi varlık tabanına uygulanacak reel makul getiri oranı (RMGO) ile yatırım harcamaları itfa süresini açıklamıştır. Karara göre vergi öncesi RMGO değeri %13,11 (2018-2020: %14,60) ve yatırım harcamaları itfa süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir (önceki: 10 yıl). Karşılaştırılabilirlik amacıyla Şirketin hesapladığı yıl ortasına düzeltilmiş RMGO değeri ise %12,30'a denk düşmektedir (2018-2020:%13,61).
Ziraat Yatırım
Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): 31152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Tebliği (Tebliğ N 2020/5) ile açılan soruşturma sonucunda; 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı Polietilen Tereftalat Cips (Polyester PET Cips) ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirilmiştir.
13/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ek mali yükümlülük birinci yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 ABD Doları/ton ve üçüncü yıl 56 ABD Doları/ton şeklinde belirlenmiştir.
Ziraat Yatırım
Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): Vestel Elektronik, İspanyol enerji şirketi Iberdrola S.A.'nın uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için açtığı ihaleyi kazanmış olup projenin 3 tedarikçisinden biri olmak üzere Iberdrola ile anlaşma imzalamıştır. Iberdrola'nın sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak hayata geçirilecek bu proje kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'da 150 bin adet elektrikli araç şarj istasyonu kurulması planlanmaktadır. Projenin toplam büyüklüğü 45mn EUR civarındadır. Vestel Elektronik bu proje kapsamında 5 yıl içinde Iberdrola'nın başta İspanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kuracağı elektrikli araç şarj istasyonları için 50.000 adet EVC04 EV şarj cihazı sağlamayı planlamaktadır.
Ziraat Yatırım
Global Yatırım Holding (GLYHO): Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), ortağı Balearia Group'un ("Balearia") Valencia Limanı'nın kruvaziyer liman ve feribot operasyonlarına ilişkin 35 yıl süre ile (15 yıl ilave uzatma hakkı ile) işletilmesine yönelik bir imtiyaz sözleşmesine hak kazandığını Şirkete bildirmiştir. İmtiyaz sözleşmesi uyarınca GPH, imtiyaz süresi boyunca Valencia Kruvaziyer Limanı'nı işletecektir. Tüm taraflar söz konusu anlaşmayı tamamlamak için birlikte çalışacak olup, zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir. İmtiyaz sözleşmesi uyarınca; Balearia, liman altyapısına iki yeni son teknoloji akıllı terminalin yanı sıra feribot iskeleleri, otopark ve ticari alanlara yönelik 37 milyon ABD Doları'na kadar yatırım yapmayı planlamaktadır. Planlanan iki yıllık yatırım aşaması, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının hedeflendiği 2021'in ilk çeyreğinde başlaması öngörülmektedir. Valenciya Kruvaziyer Limanı 2019 yılında 203 kruvaziyer seferi ile yaklaşık 435.000 kruvaziyer yolcusu ağırlamıştır. Covid-19 öncesi 2020 yılında 500.000'den fazla kruvaziyer yolcu öngörülmekteydi.
Ziraat Yatırım
RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirket tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin tanı sürecinin ilk aşamasında kullanılan MagicPrep kitinin test çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor. Kaynak: NTV