Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalgada duraklayacak ya da daralacak

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya yönelik ülke ve yurt dışında kasım ayındaki tedbirler nedeniyle Alman ekonomisinin duraklayacağını veya daralacağını duyurdu.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik kasım ayı raporunda, Alman ekonomisinde yılın geri kalanında toparlanmanın ihracatın, yemek ve konaklama sektörlerinin; Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik yeni kısıtlamalardan etkilenmesi nedeniyle devam etmeyeceği belirtildi.

Raporda, "Genel ekonomik performans, yazın çok güçlü bir büyümenin ardından duraklayabilir veya daralabilir." denildi.

Alman ekonomisinde son çeyrekteki olası gevşemenin bahar aylarında görülen kadar olmayacağı vurgulanan raporda, Kovid-19'a karşı bir aşının geliştirilmesinin, salgını kontrol altına almakla ekonomiyi açık tutmak arasında yakın zamanda bir "denge" bulma umutlarını artırdığı kaydedildi.

Raporda, gelecekteki iş ve gelir kaybı endişesinin çok yüksek tasarruflara sebep olacağı belirtildi.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,3 küçülmesinin ardından hanehalkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlemişti.

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- Başbakan Merkel, bir sonraki adımlar için eyalet başbakanları ile görüşüyor

Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşmesi için Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 28 Ekim'de yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı.

Buna göre, 2 Kasım'da geçerli olmak üzere kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek. Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklandı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık olacak.

Kamuda söz konusu kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini korurken, Başbakan Merkel, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bir sonraki adımları görüşmek üzere bugün eyalet başbakanları ile bir araya geldi.

Yeni kısıtlamalar olup olmadığı konusunda akşam saatlerinde Merkel'in açıklama yapması bekleniyor.