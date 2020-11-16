Trump koltuğu bırakmadan önce Çin'e baskıyı artıracak

Axios'un hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump görevi bırakmadan önce Çin'e baskıyı artırmak istiyor.

Trump'ın ekibindeki yetkililer Çinli şirketlere daha fazla ticaret sınırlaması ve yaptırım getirmek isterken Tayvan ve ABD'deki Çin konsolosluklarıyla ilgili başka bir adım atılmayacak.

Trump yönetimi aynı zamanda Sincan bölgesindeki işçi kamplarıyla ilgili ve diğer çalışma uygulamalarıyla ilgili Çin'e karşı olan tutumlarını sıkılaştıracaklar.

Konuyla ilgili yorumlarını paylaşan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Jon Ullyot, "Eğer Çin davranışlarını değiştirip daha sorumlu bir küresel aktör olma yolunda ilerlemezse, gelecekteki ABD başkanları için Trump'ın tarihsel hamlelerini tersine çevirmek kariyerleri için hiç de iyi olmayacaktır." dedi.

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