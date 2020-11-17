Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,67 puan azalışla 1.274,32 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/11/2020

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 17/11/2020

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,41 ve holding endeksi yüzde 2,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 3,61 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgında artan vaka sayıları sebebiyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği beklentisinin, geçen hafta yüzde 8'in üzerinde değer kazanan Borsa İstanbul'da kar satışlarını tetiklediğini bildirdi.

Öğleden sonra, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 puanın direnç, 1.268 ve 1.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomist Belgin Maviş: Geri çekilmeler bir düzeltme hareketi olarak gözükmekte