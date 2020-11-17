Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/11/2020

17 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Çimsa (CIMSA, Nötr): 14.10.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket'in %40 ve ana ortağı Sabancı Holding'in (SAHOL, Nötr) %60 oranında sermayesine katılacağı 87mn EUR sermayeli Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu.
CSC BV'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış ve Hollanda Ticaret Odası tarafından resmi tescili dün itibarıyla yapılmış olup, sermayesinin %40'ını temsil eden 34,8mn EUR nominal değerli payları Şirket nam ve hesabına oluşturulmuştur.
Ziraat Yatırım
Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %75, Jeruselam District Electricity Company'nin (JDECO) %25 oranında ortak olduğu ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co.'nun Filistin'in Jericho bölgesinde kurduğu 2 x 0,999 MWp (Toplam 1,998 MWp) kurulu güce sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali devreye alınmıştır. Söz konusu santral, ürettiği elektriği 25 yıl boyunca elektrik satın alma anlaşması (PPA) kapsamında garantili fiyattan JDECO'ya satacaktır.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada "17/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi. 5 gün önce benzine 19 kuruş zam yapılmıştı.
Vergi Yapılandırması: 500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak. Kaynak: Hürriyet
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Şirket'in Ekim 2020 dönemine ait toplam brüt prim üretimi yıllık %31 oranında azalarak 123,5mn TL'ye gerilemiştir. Ekim ayı prim üretimi ile birlikte Şirket'in Ocak - Ekim 2020 dönemine ait brüt prim üretimi ise yıllık %70 oranında artarak 1.451mn TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB): 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 80.930.233 TL artışla 350.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 16.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Ziraat Yatırım
Lokman Hekim (LKMNH): Şirket'in üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 8mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,4mn TL kar açıklamıştı. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 oranında artan şirketin brüt karı ise %159 oranında artarak 25,1mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %3,7 oranında artarken, faaliyet karı 21,8mn TL'ye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 3,9mn TL faaliyet karı açıklamıştı. Ayrıca finansman giderleri de %82,3 oranında artarak 6,1mn TL olmuştur. 6,7mn TL vergi gideri sonrası şirketin üçüncü çeyrekteki ana ortaklık net dönem karı 8mn TL olmuştur. 3. çeyrek ile birlikte Şirket'in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 12,6mn TL'ye ulaşmıştır.
Ziraat Yatırım
Sinpaş GYO (SNGYO): Şirket'in Muğla, Marmaris, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii'nde sahip olduğu taşınmazların, kısmi bölünmesi suretiyle, paylarının tamamı Şirkete ait olan yeni bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına, konuya ilişkin hazırlıkların ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım