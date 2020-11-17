Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/11/2020

Çimsa (CIMSA, Nötr): 14.10.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket'in %40 ve ana ortağı Sabancı Holding'in (SAHOL, Nötr) %60 oranında sermayesine katılacağı 87mn EUR sermayeli Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu.



CSC BV'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış ve Hollanda Ticaret Odası tarafından resmi tescili dün itibarıyla yapılmış olup, sermayesinin %40'ını temsil eden 34,8mn EUR nominal değerli payları Şirket nam ve hesabına oluşturulmuştur.

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