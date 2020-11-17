Eski FED Başkanı Yellen: Para politikasının sınırları var

Eski FED Başkanı Janet Yellen, para politikasının sınırları olduğunu söyledi. Kriz döneminde küresel ölçekte merkez bankalarının iyi iş çıkardığını söyleyen Yellen, "Bununla birlikte para politikasının sınırları var. Mali politikanın destek sağlaması zaruri" ifadelerini kullandı.

FED Başkan Yardımcısı Brainard ile birlikte adı Biden'ın Hazine Bakanı adayları arasında yer alan Yellen, "FED'in enflasyon ve istihdam hedefleri arasında bir çelişki yok" dedi.

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