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Başkan Yardımcısı Clarida: Aşılar beklenenden daha hızlı toparlanma şansını artırdı

Başkan Yardımcısı , iki koronavirüs aşısının testlerinin başarılı olduğu yönünde gelen açıklamaların ABD'de beklenenden daha hızlı ekonomik toparlanma şansını artırdığını söyledi.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:12 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:13 ABONE OL
Fed Başkan Yardımcısı Clarida: Aşılar beklenenden daha hızlı toparlanma şansını artırdı

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, iki koronavirüs aşısının testlerinin başarılı olduğu yönünde gelen açıklamaların ABD'de beklenenden daha hızlı ekonomik toparlanma şansını artırdığını söyledi.

Brookings Enstitüsü tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Clarida, "Ekonominin dördüncü çeyrekte içinde olduğu yukarı yönlü ivme çok güçlü" diye konuştu.

Salgın sırasında insanların seyahat, eğlence ve dışarıda yemek için harcama yapamadıklarını ve bunları tasarruf ettiklerini ifade eden Clarida, gelecek yıl aşılamanın başlaması ile birlikte bu tasarrufların çözüleceğini öngördüklerini de vurguladı.

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Fed Başkan Yardımcısı Clarida: Aşılar beklenenden daha hızlı toparlanma şansını artırdı
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