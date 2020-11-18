Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: Türkiye şahlanış dönemine giriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fiyat istikrarını ve finans istikrarını birlikte sağlayacağız. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimizdir. Yılı pozitif büyümeyle bitireceğimize inanıyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YÜKSEK FAİZE YATIRIMCIMIZI EZDİRMEMEMİZ GEREKİYOR"

Daima girişimcilerimizle, sanayicilerimizle, esnafımızla bir arada olduk. Etkinliklere katılmaya özel önem verdik. Yüksek faiz yatırımın önündeki en büyük engeldir. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.

"HAZIRLIK DEVRİNİ BIRAKIP ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. Hazırlık devrini bırakıp şahlanış dönemine giriyoruz.

"ENFLASYONLA MÜCADELE DE EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Yerli ve uluslararası yatırımcılar için en uygun şartları karşılamaya devam edeceğiz. Olumlu ayrışmayı göreceğiz. 3. çeyreği güçlü büyüme ile kapatacağımız kesinleşti. Sanayi üretimiz aratarak en önemli başarıya imza attı. İnşallah hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Eylül ayında yüzde 26,2 arttı. Tabii bunlarla beraber salgının yol attığı kimi zorluklara rağmen devam etse de pozitif kapatacağımıza yılı inanıyorum. Enflasyonla mücadele de en önemli önceliğimizdir. Tek haneli enflasyona ulaşmak hedefimizdir.

Önümüzdeki sorunları çözeceğiz. Elbette salgının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Sıkıntıları azaltmanın gayreti içindeyiz. Bugünleri inşallah önümüzdeki yıl acı bir tebessümle yad edeceğiz. Şevkimiz azmimiz büyüktür. Bugünkü bölgesel ve küresel liderlik seviyesine sizlerle getirdik. Sıkıntıları da sizlerle aşacağız."

"BÜYÜME VE İSTİHDAM ODAKLI BİR ANLAYIŞLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.