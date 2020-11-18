SON DAKİKA | Koronavirüs aşısı denemelerde yüzde 95 etkili oldu: Covid-19 aşısı mutasyonlara bile kolaylıkla yanıt verebilir

KRİTİK TOPLANTI 08-10 ARALIK'TA

CNBC'nin haberine göre, ABD Gıda ve İlaç dairesi FDA'in koronavirüs aşıları için toplantıyı 08-10 Aralık'ta yapması bekleniyor. Habere göre, FDA, aşyı danışma komitesine 08-10 Aralık'ta toplantı çağrısında bulundu. Toplantıda hem Pfizer'in hem de Moderna'nın koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı başvurularının değerlendirilmesi hedefleniyor. Pfizer, aşı için başvurusunun önümüzdeki günlerde yapılacağını ve değerlendirmenin Aralık ayında beklendiği öncesinde duyurmuştu.

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