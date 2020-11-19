Dolar güne nasıl başladı? İşte faiz kararı öncesinde dolar kurundaki son durum...

Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin %14.75 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin %15'e yükseltilmesi pratikte fonlama maliyetleri açısından sınırlı bir artırım anlamına gelecek. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın ilk önemli sınavı olarak görüyor.

FAİZ KARARI SAAT 14:00'DE AÇIKLANACAK

Ekonomistlerin beklentisi politika faizi için %12.25 ile %16 arasında yer alıyor. Karar saat 140:0'te açıklanacak. Hafta başından bu yana 7.6045-7.8000 aralığında iki yönde de dalgalanan dolar/TL bu sabah 08:50'de 7.7005/7.7250 seviyelerinde bulunuyor. Aynı saatte euro/TL 9.1243/9.1541, sepet bazında TL 8.4126/8.4398 seviyesinde bulundu.