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! düşüşü hızlandı! fiyatları için düşüş sürecek mi?

haberleri... özellikle Kasım ayında başlayan sert hareketini sürdürüyor. Pandemi döneminde belirsizlikten fiyatlanan fiyatları, özellikle haberlerinin giderek artması sonrası yönünü aşağı çevirdi. 1900 dolar kritik sınırından giderek uzaklaşırken, ise 540 lira ile gördüğü tarihi zirvesinin ardından tarafındaki ters rüzgârın etkisiyle geriledi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın açıklamaları düşüş hızlandı. Bugün açıklanan kararı sonrası 7.50 lira seviyesine fiyatları 448 lira seviyesine kadar çekildi. Altın fiyatları üzerindeki bu oynaklık yatırımcıları '", "", "Gram altın ne kadar" sorularına yanıt aramaya yöneltti. Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri, uzmanların dikkat çeken yorum ve analizleri haberin detayında...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:31 Son Güncelleme: 19.11.2020 14:48 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

haberleri… için dalgalanmalar sürüyor. Piyasalar fiyatlamalarda özellikle, artan vaka sayıları, , ABD Başkanlık seçimleri sonuçları ve teşvik beklentileri üzerinden gelen haber akışları ön plana çıkıyor. Olumlu koronavirüs aşısı haberlerinin son günlerde giderek artması fiyatları için yukarı yönlü hareketleri sınırlayan başlıca etmen olarak dikkat çekiyor. Artan vaka sayıları ve teşvik beklentileri ise altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentileri sıcak tutuyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

GRAM ALTIN KASIM AYININ İLK HAFTASINDA 540 LİRA İLE TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Kasım ayının ilk haftasında 1960 dolara kadar artış kaydederken hem ons hem de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Ancak özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler fiyatlarında yönü aşağı çevirdi. Altın fiyatları için düşüş ise çok sert oldu. Bu dalgalanma yatırımcıları gelişmelerini takip etmeye iten en büyük etmen olarak dikkat çekti.

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

KORONAVİRÜS AŞISI HABERLERİ ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKI UNSURU

Ekim ayını 1879 dolar seviyesinden ise 504 lira seviyesinden kapattı. Kasım ayına yükseliş hareketiyle başlayan resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın ABD'nin yeni başkanı olacağının açıklaması ile 1960 dolar seviyesini gördü. Ons tarafındaki yükseliş hareketine yurt içinde dolar kurundaki yükseliş eklenince 540 lirayı görerek tarihi zirvesine yükseldi.

Geçtiğimiz hafta başlayan açıklamaları fiyatları için düşüşü beraberinde getirdi. Dünyanın dev ilaç firmaları birer birer aşı konusunda olumlu açıklamalar yaparken 100 dolardan fazla değer kaybederek 1850 dolar seviyesine çekildi. Gram altın ise ons tarafında tersine esen rüzgâr ile düşüşe geçti.

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞTU DOLAR VE ALTIN ÇAKILDI

Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili, " sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 7.59 lira seviyesine kadar çekilirken, Zaten düşüş eğilimi gösteren gram aşağıda 458 liraya kadar çekildi. Böylece gram altındaki kayıp sadece birkaç günde yüzde 14'ü aşarak 80 liraya üzerine çıktı

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

PİYASALAR YENİ HAFTADA MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Piyasalara yön verecek kritik bugün açıklanacak. Ekonomistler yeni Başkanı 'la birlikte kararının yanında karar metninin gelecekte uygulanacak politikalar açısından önem arz ettiğini ifade etti.

FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN VE DOLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Hafta başından bu yana 7.60-7.80 aralığında iki yönde dalgalanan Dolar/TL, faiz kararı öncesi 7.70 liranın altına sarkarak 7.63 lirayı gördü. Gram ise 460 liranın altına gerileyerek, 456 lira seviyesine kadar çekildi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

FAİZ KARARI AÇIKLANDI: DOLAR VE ALTIN SERT DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet 'nın () Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısı yeni TCMB Başkanı yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası kritik kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisine paralel 475 baz puan artırarak %15'e yükseltti.

Faiz kararının ardından 7.50 lira seviyesini görürken, gram 448 liraya kadar çekildi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

"COVİD-19 AŞISINDA TARİH NETLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTAR"

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizine göre, Covid-19 aşısının dağıtımına başlanacağı tarihin netleşmesi durumunda bunun üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edildi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

"VAKA SAYILARI AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETİN SINIRLI KALMASINA NEDEN OLUYOR"

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizine göre, Pfizer'in gerçekleştirdiği son klinik testlerin sonuçlarına göre devam eden iyimserliğin değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulanırken, artan vaka sayılarının neden olduğu endişelerin ve alınan yeni karantina önlemlerinin ise altında aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı belirtildi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

"ORTA VE UZUN VADEDE ALTIN VE BORSADA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR"

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, orta ve uzun vadede dolarda zayıflama, hisse senedi ve tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentisinin korunduğunu bildirdi. Bal, haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini belirtti. "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

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SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşü hızlandı! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?
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