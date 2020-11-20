Altına dayalı yatırım fonlarından çıkış sürüyor

Altın fiyatları, yatırımcıların altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkmaya başlamasıyla birlikte Mart ayından sonraki en uzun düşüş serisine doğru ilerliyor.

AŞI İYİMSERLİĞİ GÜNDEMDE ÖNE ÇIKIYOR

Pfizer'in geçen hafta duyurduğu koronavirüs aşısıyla ilgili iyimserlik devam ederken Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın üzerinde çalıştığı aşının yaşlılarda güçlü bir bağışıklık oluşturduğu tespit edildi. Külçe altın pozitif aşı haberleri ve mali teşvik paketine dair belirsizlikler ile birlikte düştü. Trump yönetimi ve Fed arasında, acil pandemi borç verme programının uzatılıp uzatılmayacağı konusunda anlaşmazlık sürüyor.

ABD'DE ARTAN VAKALARA RAĞMEN ALTIN DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

ABD'de vakalar artarken altın ise düşüşünü sürdürüyor. California bir aylık sokağa çıkma yasağı ilan ederken New York önlemleri artırdı. Spot altın, Singapur saatiyle 08:27'de yüzde 0.1 değer kaybederek ons başına 1,863.51 dolar seviyesinden işlem gördü. Gümüş yüzde 0.2 düşerken platinum ve paladyum yatay seyretti.