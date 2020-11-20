Borsa İstanbul ‘Boğa piyasası’na mı girdi? ‘O hisselerin güçlü performans göstereceği döneme girdik’

"BOĞA PİYASASI HERŞEYİMİ SATAYIM HİSSE SENEDİ ALAYIM DURUMU DEĞİL"

Yatırımcıların bu tarz jenerik ifadeleri çok sevdiğini ifade eden Aydın, "Yüzde 20 düştüğü zaman 'Ayı piyasası', yüzde 20 yükseldiği zaman 'Boğa piyasası'. Şimdi bu gerçekleştiğinde hareketin çoğunluğu bitmiş oluyor. Bir kere önce onu bir düşünmek lazım. Ben burada bitti demek istemiyorum ama yüzde 20 yükseliş çok ciddi bir yükseliştir. Dolayısıyla burada 'Boğa piyasası'na girdik herşeyimi satayım hisse senedi alayım durumu değil. Tabi ki hisse senetlerini avantajlı buluyoruz ama yani 'Bir bu kadar daha yer var' görüntüsü kısa vadede olmayabilir" dedi.