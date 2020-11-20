CITI Brexit beklentisini bildirdi: Yüzde 80 ihtimalle anlaşma olacak

Citi, Brexit'te anlaşmayı %80 ihtimal olarak görüyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde anlaşmazlık ihtimaline ilişkin sesler "gürültü" olarak nitelendi.

Raporda, iki tarafın da müzakere masasında olmaya devam ettiklerinin altı çizildi. Citi, "AB liderlerinin anlaşmasız Brexit için hazırlık detaylarının açıklanmasını istemiş olmalarına rağmen, bizim ana senaryomuz anlaşma ihtimalini halen %80 olarak öngörüyor" yorumu yaptı. Kuruluş, yatırımcıların anlaşma haberi halinde sterlinde pozisyon artırabileceklerinin de altını çizdi.

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