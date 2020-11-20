Merkez Bankası'ndan swap düzenlemesi: Faiz yüzde 15'e çekildi

Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde 15,00 seviyesine yükseltildi.

Üzeyir Doğan: Piyasaların istediği sadeleşme adımı geldi

Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. TCMB en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 15'E ÇEKİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayı 2020 toplantısı yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisine paralel 475 baz puan artırarak %15'e yükseltti. Kararın ardından dolar kuru ve altın fiyatlarında hızlı bir geri çekilme görülürken, Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu test etti. Faiz kararının ardından Merkez Bankası, para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı. Fonlamanın haftalık repodan sağlanacağı bildirildi.

Faiz kararı belli oldu... Merkez Bankası piyasalara yön veren açıklamayı yaptı!