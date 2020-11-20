Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katıldı. Erdoğan, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artışı ile ilgili ilk değerlendirmesini burada yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hem salgın sorunlarını hem ekonomik sıkıntıları hep birlikte işbirliği ve dayanışma ile aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Hepimize görevler düşüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız, diğer kamu kurumlarımız, özel sektörümüz bundan sonra daha güçlü şekilde birlikte çalışacak. Demokrasi ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hazırlıklar içindeyiz.

Yeni reformlar için hazırlıklar yapıyoruz. Yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleri ile ilgili hazırlıklar sürüyor, kısa sürede Meclis'e getireceğiz.

'ŞU AŞAMADA BAZI ACI İLAÇLARI İÇMEMİZ GEREKTİĞİNİN DE FARKINDAYIZ'

Şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Faizlerin aşağı inmesini temin etmek hedefimizdir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir, bunu böyle bilin. Faiz her şeyden önce paradan para kazanmak sureti ile insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimimiz ile birlikte tüm dikkatimizi buraya yöneltip ülkemizi bu kronik sancıdan kurtaracağız.

Yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. Varlık barışı konusunda gerek yurt dışı gerek yurt içi yastık altı netiniz varsa bunları sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız ülkemiz için yeni bir ufuk sağlayacaktır.

Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız.