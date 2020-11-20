SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirleme görevi Merkez Bankası'na aittir

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi politikalarının temel amacının toplumsal refahın artırılması olduğunu belirterek, "Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir. Hiç şüphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artısına katkıda bulunmaktadır. Bu, hem ülkemizdeki hem de uluslararası deneyimlerin gösterdiği, genel kabul gören bir durumdur" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TCMB'nin faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Elvan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAYACAK POLİTİKALARI BELİRLEME GÖREVİ MERKEZ BANKASI'NA AİTTİR"

"Ekonomi politikalarının temel amacı toplumsal refahın artırılmasıdır. Toplumsal refah artışı; istihdam artışı, adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyümeyi içermektedir. Bunların ön koşulu da makroekonomik istikrardır. Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir. Hiç şüphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışına katkıda bulunmaktadır. Bu, hem ülkemizdeki hem de uluslararası deneyimlerin gösterdiği, genel kabul gören bir durumdur. Merkez Bankası 19 Kasım'da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti.

"KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Merkez Bankasının parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, diğer bir ifadeyle para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığı, Merkez Bankasının fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir. Bu nedenle, kredi ve mevduat piyasalarının rekabetçi bir yapıda işlemesi ve aracılık maliyetlerinin gözetilmesi önemli bir husustur. Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanması önemli bir önkoşuldur. Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız. Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız. Fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmesi, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacaktır. Bu amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde olacağız."