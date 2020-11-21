Altına çifte darbe: Altın fiyatları için rüzgâr tersine esiyor

VAKA SAYILARI YUKARI YÖNLÜ AŞI HABERLERİ AŞAĞI YÖNLÜ BEKLENTİLERİ TETİKLİYOR

Altın fiyatlamalarında özellikle, artan vaka sayıları, koronavirüs aşısı, ABD Başkanlık seçimleri sonuçları ve teşvik beklentileri üzerinden gelen haber akışları ön plana çıkıyor.

Olumlu koronavirüs aşısı haberlerinin son günlerde giderek artması altın fiyatları için yukarı yönlü hareketleri sınırlayan başlıca etmen olarak dikkat çekti. Artan vaka sayıları ve teşvik gelişmeleri ise bol lidikite beklentisini artırdığından altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentileri sıcak tutuyor.

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını hedefleyen TL'yi güçlendirici sıkılaştırma politikasının enflasyonda tek haneleri rakamlarda kalıcılık sağlayana kadar devam edecek olması ve atılan adımlar dolar kurunda aşağı yönlü beklentileri artırdı. Bu durum gram altın fiyatlarında yükselişi sınırlayan aşağı yönlü hareketi destekleyen bir diğer unsur olarak dikkat çekiyor.