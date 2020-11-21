Altına çifte darbe: Altın fiyatları için rüzgâr tersine esiyor

Koronavirüs pandemi sürecinin en çok yaradığı yatırım araçlarından birisi hiç şüphesiz altın oldu. Özellikle dünyanın büyük ekonomileri artan vaka sayıları ile sarsılırken, risk sevmeyen riskten kaçan yatırımcı güvenli liman gömleğini giyen altın talebini yükseltti.
Devletler bir bir teşvik paketleri açıklarken, merkez bankalarının uyguladığı varlık alım ve düşük faiz politikaları dünyada emsali görülmemiş bir likidite yarattı. Yatırımların ve tüketimin canlı tutulmasını amaçlayan bu adımlar artan risklerin getirdiği belirsizlik ortamı ile bu likiditenin altın tarafına kaymasına neden oldu.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
GRAM ALTIN FİYATLARI ONS VE DOLAR KURUYLA YÖN BULUYOR
Yurt içinde gram altın fiyatları ons ve Dolar/TL'deki hareketlere göre yön buluyor. Pandeminin ilk dönemlerinde gram altın, dolar kurunun dar bantta sıkışmasından ötürü ons tarafından esen rüzgarla yönünü tayin etti. Dünyada koronavirüs vaka sayısı artıkça ons altın fiyatları yükseldi. Bununla beraber gram altında yükselişini sürdürdü.
Ons altın Ağustos ayında 2075 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırarken, gram altın ise o günlerde 488 lira ile kendi zirvesini gördü. Ons altın zirve seviyesini görmesinin ardından gün geçtikçe gevşeme hareketi sergileyerek 1850 dolar seviyelerine kadar gerilerken, gram altın bu sefer dolar kurundaki yükseliş hareketiyle 540 lira ile yeni rekorunu test etti.
PUTİN'İN 'AŞIYI BULDUK' AÇIKLAMASI ONS TARAFINDA GÖSTERGELERİ KIRMIZIYA ÇEVİRDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Putin, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı. Rusya'nın koronavirüs aşısının seri üretimine yakında başlamasını umuyorum" dedi. Rusya'da üretilen aşı dünyanın ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyordu. Ayrıca aşının Putin'in kızına da yapılması, aşının piyasalara umut vermesi açısından son derece önem arz etti.
Bu haberden sonra ons altın zaman zaman yeni teşvik beklentileriyle yukarı yönlü hareketler sergilese de dünyanın dev ilaç şirketleri birer ikişer koronavirüs aşısı konusunda başarılı olunduğunu duyurdu. Bu durum ons altına yaramadı.
ÇİFTE DARBE: GRAM ALTIN HEM KORONAVİRÜS AŞISI HABERİYLE HEM DE DOLAR KURUYLA DÜŞTÜ
540 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın önce Pfizer/BionTech geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında etkinliğinin olduğun açıklanması ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığının bildirilmesiyle yönünü aşağı çevirdi.
Ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla dolar kuru yüzde 11'i aşan değer kaybıyla 7.59 lira seviyesine kadar çekilirken, koronavirüs aşı haberleriyle zaten düşüş eğilimi gösteren gram altın fiyatları aşağıda 460 liranın altına sarktı.
Merkez Bankası'ndan gelen piyasa beklentisine paralel 475 baz puan artırımı ve sadeleşme adımlarıyla dolar kuru 7.50 lira seviyesini görürken, gram altında buradan esen ters rüzgarla 448 liraya kadar gerileme gösterdi.
VAKA SAYILARI YUKARI YÖNLÜ AŞI HABERLERİ AŞAĞI YÖNLÜ BEKLENTİLERİ TETİKLİYOR
Altın fiyatlamalarında özellikle, artan vaka sayıları, koronavirüs aşısı, ABD Başkanlık seçimleri sonuçları ve teşvik beklentileri üzerinden gelen haber akışları ön plana çıkıyor.
Olumlu koronavirüs aşısı haberlerinin son günlerde giderek artması altın fiyatları için yukarı yönlü hareketleri sınırlayan başlıca etmen olarak dikkat çekti. Artan vaka sayıları ve teşvik gelişmeleri ise bol lidikite beklentisini artırdığından altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentileri sıcak tutuyor.
Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını hedefleyen TL'yi güçlendirici sıkılaştırma politikasının enflasyonda tek haneleri rakamlarda kalıcılık sağlayana kadar devam edecek olması ve atılan adımlar dolar kurunda aşağı yönlü beklentileri artırdı. Bu durum gram altın fiyatlarında yükselişi sınırlayan aşağı yönlü hareketi destekleyen bir diğer unsur olarak dikkat çekiyor.
ORTA VE UZUN VADEDE YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ KORUNUYOR
Altın fiyatları hakkında değerlendirmede bulunan piyasa uzmanlarına göre orta uzun vadede altın tarafında genel beklentinin yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Kısa vadede ise özellikle aşı kaynaklı olumlu haberlerin altın fiyatları için baskı unsuru oluşturacağı, ABD ve Avrupa'dan gelebilecek teşvik kararlarının ise altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentileri sıcak tuttuğu ifade edildi.