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Müzakerecisi Barnier: Temel görüş ayrılıkları sürüyor

'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ilgili müzakerelerde zaman daralırken Avrupa Birliği cephesinden uyarı geldi. Avrupa Birliği Müzakerecisi Michel Barnier Brexit ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki temel görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 16:07 Son Güncelleme: 23.11.2020 16:21 ABONE OL
AB Brexit Müzakerecisi Barnier: Temel görüş ayrılıkları sürüyor

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier Brexit ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki temel görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi. Barnier anlaşmanın gerçekleşmesi için çok çalıştıklarını söyledi.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

TİCARİ İLİŞKİLER DTÖ KURALLARINA GÖRE YAPILACAK

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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AB Brexit Müzakerecisi Barnier: Temel görüş ayrılıkları sürüyor
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