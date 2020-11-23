Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 23/11/2020

Yatırımcılar Borsa İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 23 Kasım 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.
Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok artan hisseler - Günlük değişim
Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Günlük değişim
Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok artan hisseler - Haftalık değişim
Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Haftalık değişim