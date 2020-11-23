Dolar kuru haftaya nasıl başladı? Türkiye'nin risk primi gerilerken yabancı girişi hızlandı: Borsa İstanbul'dan yeni rekor geldi

"NET VE GÜÇLÜ BİR PARASAL SIKILAŞTIRMA"

TCMB Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artışla %15'e yükseltirken, bundan sonra tüm fonlamanın politika faizinden yapılacağını da belirtti. TCMB attığı adımı dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, "net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma" olarak tanımladı.

Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin %14.96 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin %15'e yükseltilmesi pratikte sınırlı bir artırım anlamına geliyor. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak görüyorlardı.

Dolar/TL ekonomi yönetiminde yaşanan değişim öncesi işlem 6 Kasım'da gördüğü 8.58 zirvesinden 7.5'li seviyelere kadar geriledi. Euro/TL'deki düşüş 10.19'dan 8.9'a, sepet bazında TL'deki düşüş ise 9.38'den 8.19'a yaşandı.