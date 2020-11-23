Dolar kuru haftaya nasıl başladı? Türkiye'nin risk primi gerilerken yabancı girişi hızlandı: Borsa İstanbul'dan yeni rekor geldi

Dolar/TL Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararı ile birlikte gerilediği 7.7-7.80 lira arasında dalgalı bir seyir izlerken, yabancı yatırımcılar Türkiye'de pozisyonlarını artırmaya devam ediyor. TCMB verilerine göre hisse ve tahvil piyasasına 9-13 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar yaklaşık 910 milyon dolar giriş yaptı. Bu giriş TCMB verilerine göre Ağustos 2017'den beri en büyük giriş oldu.
AĞUSTON 2017'DEN BERİ EN BÜYÜK YABANCI GİRİŞİ
Yeni ekonomi yönetiminin daha ortodoks politikalara dönüşünün ilk somut işareti ve yine yönetimin ilk sınavı olan Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası piyasalarda olası yeni adımlar izleniyor.
TCMB verilerine göre hisse ve tahvil piyasasına 9-13 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar yaklaşık 910 milyon dolar giriş yaptı. Bu giriş TCMB verilerine göre Ağustos 2017'den beri en büyük giriş oldu.
"NET VE GÜÇLÜ BİR PARASAL SIKILAŞTIRMA"
TCMB Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artışla %15'e yükseltirken, bundan sonra tüm fonlamanın politika faizinden yapılacağını da belirtti. TCMB attığı adımı dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, "net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma" olarak tanımladı.
Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin %14.96 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin %15'e yükseltilmesi pratikte sınırlı bir artırım anlamına geliyor. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak görüyorlardı.
Dolar/TL ekonomi yönetiminde yaşanan değişim öncesi işlem 6 Kasım'da gördüğü 8.58 zirvesinden 7.5'li seviyelere kadar geriledi. Euro/TL'deki düşüş 10.19'dan 8.9'a, sepet bazında TL'deki düşüş ise 9.38'den 8.19'a yaşandı.
TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR
Dolar/TL bu sabah saat 10:02'de 7.7362, euro/TL 9.1915 seviyesindeydi. 5 yıllık CDS'te 550 baz puandan başlayan düşüş 370 baz puanın altına kadar geriledi. Bu sabah aynı saatte 5 yıllık CDS 371/379 seviyesinde yer aldı.
Uzmanlar, yerli yatırımcının döviz varlıklarında satış fırsatı görmesi halinde kurda önce 7.54 ardından 7.3 seviyelerinin izlenebileceğini belirtti.
Ekonomistler swap sınırlamaları, aktif rasyosunun ve zorunlu karşılık nemalandırma şartlarının gevşetilmesi/kaldırılması gibi daha çok normalleşme adımlarının piyasayı şaşırtmayacağını belirtiyorlar. Öte yandan piyasalarda PPK ardından TCMB başkan yardımcıları, düzenleyici denetleyici kurumlarda olası adımları izleniyor.
BORSA İSTANBUL HAFTAYA REKORLA BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,40 değer kazanarak, haftaya 1.329,29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,34 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak, 1.329,29 puanla rekor seviyeye yükseldi.
Analistler, aşı iyimserliği ile Borsa İstanbul'da rekorların devam etmesinin beklenebileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 23/11/2020 Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/11/2020
YABANCI GİRİŞİ 5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Bir bankanın Hazine yetkilisi, "Piyasa verilerine bakınca yabancı girişinin 9-13 Kasım haftasında 5 milyar dolara ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun 1 milyar doları portföy girişi en büyük bölümü swap gecelik piyasalar kanalından yaşanmış görünüyor. Bu hafta Temmuz 2018'den beri ilk kez 10 yıllık tahvil ihracı yapılacak. Bu kağıt yerlilerden çok yabancıların ellerinde tutmayı sevdiği bir ihraç. Öte yandan aktif rasyosu başka olmak üzere yeni normalleşme adımlarını izleyeceğiz" dedi.
KORONAVİRÜSTE AŞI VE VAKA SAYILARI PİYASALARIN GÜNDEMİNDE YER ALIYOR
Piyasa uzmanları, Türkiye'ye özgü fiyatlamaların piyasalarda 6 Kasım'dan bugüne belirgin olduğunu ancak bundan sonra küresel piyasaların da yeniden yakından takip edilmeye başlanacağı bir dönem bekliyorlar. Asya borsaları koronavirüs aşısının yakında başlayacağı umutlarıyla yükseldi ancak ekonomik tecrit uygulamalarının etkisine yönelik endişeler ve ABD canlandırma adımına yönelik belirsizlikler kazanımları sınırladı.