Haberler Haberler Haberleri İngiliz Sky News: AB'ye göre Brexit anlaşması yüzde 95 tamamlandı

İngiliz : 'ye göre anlaşması yüzde 95 tamamlandı

İngiliz , 'nin anlaşmasının %95 tamamlandığını düşündüğünü iddia etti. Cumartesi günü tarihli habere göre, AB kaynakları Brexit konusunda anlaşmanın %95 oranında tamamlandığını ve ilgili yasal metnin de hazır olduğunu belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 08:49 ABONE OL
İngiliz Sky News: AB'ye göre Brexit anlaşması yüzde 95 tamamlandı

Sky News'e göre, AB, Brexit anlaşmasının %95 tamamlandığını düşünüyor. Cumartesi günü tarihli habere göre, AB kaynakları Brexit konusunda anlaşmanın %95 oranında tamamlandığını ve ilgili yasal metnin de hazır olduğunu belirtiyorlar.

Bununla birlikte halen kilit alanlarda çözülemeyen anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin çökmesi ihtimaline ilişkin gerginlik de devam ediyor. Sky, haberini, AB'nin birçok diplomatının da katılıp brifing aldığı Cuma günkü toplantıdan gelen notlara dayandırdı.

AB'nin müzakerecilerinden AB Genel Sekreteri Ilze Juhansone'un katılımcılara, "Hemen tüm alanlarda anlaşma metni %95 hazır" dediği kaydedildi.

CITI Brexit beklentisini bildirdi: Yüzde 80 ihtimalle anlaşma olacak BoE Başkanı Bailey: Finans sektörü Brexit için hazır

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz Sky News: AB'ye göre Brexit anlaşması yüzde 95 tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA