İngiliz Sky News: AB'ye göre Brexit anlaşması yüzde 95 tamamlandı

Sky News'e göre, AB, Brexit anlaşmasının %95 tamamlandığını düşünüyor. Cumartesi günü tarihli habere göre, AB kaynakları Brexit konusunda anlaşmanın %95 oranında tamamlandığını ve ilgili yasal metnin de hazır olduğunu belirtiyorlar.

Bununla birlikte halen kilit alanlarda çözülemeyen anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin çökmesi ihtimaline ilişkin gerginlik de devam ediyor. Sky, haberini, AB'nin birçok diplomatının da katılıp brifing aldığı Cuma günkü toplantıdan gelen notlara dayandırdı.

AB'nin müzakerecilerinden AB Genel Sekreteri Ilze Juhansone'un katılımcılara, "Hemen tüm alanlarda anlaşma metni %95 hazır" dediği kaydedildi.

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