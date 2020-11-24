BoE Başkanı Andrew Bailey: Anlaşmasız Brexit Covid-19'dan daha uzun vadeli zarar verir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, AB'den bir ticaret anlaşması olmadan ayrılınması durumunda bunun Britanya ekonomisine Covid-19'dan daha uzun vadeli zararlar vereceğini ve negatif etkilerinin on yıllarca hissedilebileceğini söyledi.

Bailey, "Anlaşmasız Brexit'in serbestlik ve ticaretin pofili üzerindeki yaratacağı etkilere ekonominin reel tarafının kendini ayarlaması çok uzun bir zaman alacak" diye konuşan Bailey, "Anlaşmasız Brexit'in uzun vadeli etkilerinin, Covid-19'un uzun adeli etkilerinden daha büyük olacağını düşünüyorum" diye konuştu. BoE baş ekonomisti Andy Haldane de, anlaşmasız Brexit durumunda Britanya'da enflasyonun yüzde 1 arttığını kolaylıkla görülebileceğini ifade etti.

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