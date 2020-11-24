Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/11/2020

24 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği Geniş Bant Dalga Şekli'ne ilişkin çalışmalar tamamlandı. Geniş Bant Dalga Şekli, kendi kendine kurulan ve iyileşen MANET (Mobile Ad-Hoc Network) yapı sunuyor. Aynı anda ses, video ve yüksek hızlı veri haberleşmesi yapabilen, otomatik röleleme yeteneğine sahip Geniş Bant Dalga Şekli, frekans atlamalı, uçtan uca kriptolu bir IP ağı olarak görev yapıyor. Geniş Bant Dalga Şekli, aynı anda ses ve veri çevrimlerinin birleştirilmesini mümkün kılarak taktik sahada ihtiyaç duyulan telsiz sayısı ile frekans bandı ihtiyacını ciddi oranda azaltıyor. Kaynak: AA
Doğan Holding (DOHOL, Nötr), Çelik Halat (CELHA, Nötr): Şirket, doğrudan bağlı ortaklığı Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 23.11.2020 tarihinde, 19,75 - 20,34 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 19,86 TL) 30.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. sermayesindeki payı 23.11.2020 tarihi itibariyle %70,47 olmuştur.
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirket'in uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş; görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirket'in uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.
Ziraat Yatırım
Beyaz Eşya: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin altı ana ürün için açıkladığı verilere göre beyaz eşya iç satışı ekimde yıllık %30 artış ile 688.690 adet olarak gerçekleşti. İhracat %9 artışla 2,48 milyon adete yükselirken, beyaz eşya üretimi %20 yıllık artışla 3,2 milyon adete ulaştı.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOAS.E paylarında 24/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Özelleştirme: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güllük Liman sahası özelleştirme ihalesine dört yatırımcıdan teklif geldi. İhaleye teklif veren şirketler Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Ahlatcı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Girişim Yatırım A.Ş. İhalenin nihai pazarlık görüşmeleri 24 Kasım Salı günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek.
Batısöke Çimento (BSOKE): Fabrikanın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 15.12.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokuğunun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarının bu duruştan etkilenmeyeceği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Carrefoursa (CRFSA): Şirketin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 24.11.2020 - 08.12.2020 tarihleri arasında kullandırılacaktır.
Ziraat Yatırım