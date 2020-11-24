Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/11/2020





Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOAS.E paylarında 24/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.



Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.



Özelleştirme: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güllük Liman sahası özelleştirme ihalesine dört yatırımcıdan teklif geldi. İhaleye teklif veren şirketler Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Ahlatcı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Girişim Yatırım A.Ş. İhalenin nihai pazarlık görüşmeleri 24 Kasım Salı günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek.