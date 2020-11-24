'Ekonomide yeni dönem' Türk varlıklarını cazip hale getirdi: Yabancılar Türkiye'yi radarına aldı

"EKONOMİDE VERİLEN MESAJLAR ATILAN ADIMLARDAN DAHA ÖNEMLİ"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı yatırımcıların daha önce kur riskinden ötürü Türkiye'ye girmekten imtina ettiklerini ancak atılan son adımlar ve verilen mesajların bu riski önemli oranda azalttığını söyledi.

Son dönemde Türkiye'de kur oynaklığının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Turşucu, "Ekonomide verilen mesajlar atılan adımlardan daha önemli. Asıl istenen, arzu edilen mesajlar, hem Recep Tayyip Erdoğan hem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hem de TCMB Başkanı Naci Ağbal tarafında verildi ve bunu da kurda hemen hissettik. Kurdan daha önemlisi ise CDS'de hissettik. Ülkeye ait risk priminde düşüş olması hemen yabancıları harekete geçirdi. Çünkü yabancı şu anda Türkiye'de artık kur riski bir süre olmayabilir diye düşünmeye başladı. Dikkat edileceği üzere hemen para girişi başladı. Mesela hisse senetlerinde geçen hafta 614 milyon dolarla 2019 Ocaktan bu yana en büyük haftalık alış yaşandı. Bu çok ciddi bir rakam. Muhtemelen bu sürecek. Tahvil ve bonoda da bunu hissedeceğiz." şeklinde konuştu.

Turşucu, banka hisselerinin oldukça iskontolu olduğunu ve yabancıların bu varlıkları almayı sürdürebileceğini belirtti.

Bu trendin geçen haftalardaki gibi sert bir alımdan ziyade zamana yayılmasını beklediğini ifade eden Turşucu, banka hisselerindeki hareketliliğin BIST 100 endeksindeki diğer hisselere de yansıyabileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen başlıca sektörlerden havacılık ve büyük sanayi hisselerinin bunlardan olabileceğini söyledi.

Turşucu, son bir yıldır devam eden BIST 100 dışı endeks hareketinin de artık sona geldiğini, bundan sonra BIST 100 hatta BIST 30 hareketinin zamanının geldiğini sözlerine ekledi.