Bakır fiyatları 6 yılın zirvesine yükseldi

Bakır fiyatları, piyasaların güçlü talebi karşılamaya zorlanmasıyla birlikte 7.360 dolara ulaşarak Londra'da altı yılın zirvesini gördü. En son 2014 yılının Ocak ayında bu seviyelere ulaşan bakır, 2020 Mart ayında ise son dört yılın en düşüğünü görmüştü.

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Piyasadaki destekleyici koşullar bakır fiyatlarının mart ayından bu yana yüzde 60 civarında yükselmesine neden olurken zayıf dolar ve aşı haberleri bakırı sekizinci aylık kazancına doğru sürüklüyor.

Yenilenebilir enerjiye geçerken bakıra olan talebin artacağı düşünülürken Jefferies LLC önümüzdeki yıllarda piyasanın talebi karşılamakta ciddi derecede zorlanacağını belirtmişti.

ÇEVRECİ TEŞVİK PAKETİ BEKLENTİSİ BAKIR FİYATLARINA YARADI

Joe Biden'ın göreve geçiş sürecinin resmi olarak başlamasıyla birlikte 2 trilyonluk çevreci bir mali teşvik paketinin geçeceğine dair beklentiler artarken bakır fiyatlarının da buradan destek bulduğu düşünülüyor.

Goldman Sachs, geçen ay yayımladığı raporunda, bakırın elektrikli aralarda ve yenilenebilir enerji ekipmanlarında kullanıldığının altını çizerek küresel altyapıdaki dönüşümden bakırın destek bulacağını söylemişti.

"ARZ VE TEDARİK SIKINTILARINA DAİR RİSKLER AZALDI"

Societe Generale ise yayımladığı emtia raporunda, "Arz sıkıntısı riski bizce yeteri kadar irdelenmemiş çünkü şu an Mart ayındaki rallide yaşanan gibi bir arz sıkıntısı yok." diye vurgularken, madenlerin koronavirüs nedeniyle kapanmasından dolayı oluşan arz ve tedarik sıkıntılarına dair risklerin azaldığına değindi.

Toparlanma ralisinin yarattığı heyecan geçtikten ve koronavirüs toparlanması başladıktan sonra fiyatların 2021 yılının başların ton başına 6.200 dolar civarına düşebileceğini belirten kurum, 2021'in ilk yarısında ise fiyatların 6.100 dolara kadar inebileceğini öngörüyor.

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