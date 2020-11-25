Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 25/11/2020

Borsa İstanbul: Borsa Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan "BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş." nin ticaret unvanının "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle; Bülten adı 25/11/2020 tarihinden itibaren "PAMUKOVA ELEKTRIK" olarak; mevcut "BMELK" işlem kodu 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "PAMEL" olarak değiştirilecektir.

