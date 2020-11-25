Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 25/11/2020

25 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Doğan Holding (DOHOL, Nötr): %75 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 320mn TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500mn TL'ye artırılmasında yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına, bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 135mn TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Nötr): Şirket tesislerindeki 2. Yüksek Fırın'da planlanmış olan onarım çalışmaları başlatılmış olup, mevcut durum itibarı ile Şirketin olağan faaliyetlerine önemli seviyede bir etki beklenmemektedir. Planlanan onarım duruşunun 44 gün içerisinde tamamlanması beklenmekte olup, devreye alma çalışmaları sonunda yeniden bilgi paylaşımı yapılacaktır.
Borsa İstanbul: Borsa Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan "BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş." nin ticaret unvanının "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle; Bülten adı 25/11/2020 tarihinden itibaren "PAMUKOVA ELEKTRIK" olarak; mevcut "BMELK" işlem kodu 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "PAMEL" olarak değiştirilecektir.
Demir - Çelik: Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ekim ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ekim ayında 161,9mn ton oldu. Türkiye'de ham çelik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre %19,4 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.
Kafein Yazılım Hizmetleri (KFEIN): Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.11.2020 tarihli kararı doğrultusunda, Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %11'ine karşılık gelen 3.781.250 adet borsada işlem görmeyen statüde pay, pay başına 18,90 TL bedelle 71.465.625 TL karşılığında (40.000.000 TL peşin, kalan 31.465.625 TL ise 31 Ağustos 2021 vadeli olarak) Borsa dışında satın alınmıştır.
Sinpaş GYO (SNGYO): İstanbul Finanskent Mahallesinde yürütülen Finanşehir Projesinin Park Etabında bu yıl içerisinde 438 adet konut tamamlanarak 319 adet konut sahiplerine teslim edilmiştir. Finanşehir Projesi kapsamında şimdiye kadar 153,647 m² inşaat alanına sahip toplam 2015 adet bağımsız bölüme ilişkin inşaat ruhsatları alınmış, 864 adet bağımsız bölümün inşaatı tamamlanmış ve 420 adet bağımsız bölüme yapı kullanma izin belgesi alınarak teslim edilmiştir. Henüz ruhsat alınmayan parsellerde arsa sahipleri ile devam eden müzakerelerin sonuçlanması ile Finanşehir Projesi kapsamında toplam 2700 adet konut sayısına ulaşılması planlanmaktadır.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Covid-19 tanısının ilk basamağı olan örnek alma aşamasında kullanılan SWAB materyalinin, RTA Laboratuvarları bünyesinde kurulacak tam otomatik üretim hattı tamamlanmış ve ilk ürün üretimi gerçekleştirilmiştir.