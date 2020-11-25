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'den açıklaması: Toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir

'ndan yapılan açıklamaya göre dolar cinsi tahvil ihraç miktarının toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:43 Son Güncelleme: 25.11.2020 14:47 ABONE OL
Hazine'den tahvil ihracı açıklaması: Toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir

Hazine'nin dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracında toplam miktar 2,25 milyar doları olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya getirisi yüzde 6 oldu.

İHRAÇ TUTARININ İKİ KATINDAN FAZLA TALEP GELDİ

Açıklamaya göre tahvile toplamda 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40'ı İngiltere, yüzde 19'u ABD, yüzde 17'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'i Türkiye ve yüzde 9'u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Kasım 2020 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verilmişti.

Hazine 2 yılın ardından ilk kez 10 yıllık tahvil ihracı gerçekleştirdi

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Hazine'den tahvil ihracı açıklaması: Toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir
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