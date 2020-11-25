IEA Yönetici Direktörü Birol: Küresel petrol talebinde yapısal düşüş yok

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yönetici Direktörü Fatih Birol, küresel petrol talebinde, Covid-19 pandemisi kaynaklı yapısal bir düşüş beklemediklerini söyledi.

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Birol, Çarşamba günü düzenlenen temiz enerji konulu bir webinar'da yaptığı konuşmada, hükümetler harekete geçmedikçe dünyanın pandemi öncesi petrol talebi düzeylerine döneceğinin altını çizdi.



Pandemiye karşın Çin'in 2020 yılı petrol talebinin, 2019 yılındaki talebinden daha yüksel omlacağını vurgulayan Birol, herşeye karşın petrol talebi büyüme oranlarının önceki dönemlere göre daha ılımlı düzeylerde olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte, Birol, enerji kaynaklı hidrojen talebindeki artış hızının ise önümüzdeki 10 yıl içinde 100 katına ulaşacağını ekledi.



IEA'nın 12 Kasım'da açıklanan aylık raporunda, dünyanın en çok petrol ürünlerinin tüketildiği ABD ve Avrupa ülkelerinde Covid-19 vakalarında artışa bağlı olarak küresel petrol talebi öngörüsü düşürüldü.



Küresel petrol ktalebinin 2020 yılında günlük ortalama 8.8 milyon varil düşeceği belirtilen apora göre, IEA küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.8 milyon varil artmasını bekliyor.



IEA'nın Kasım raporunda, önümüzdeki yılın ilerleyen zamanlarına kadar aşının talebi artırmada etkisinin olmasının beklenmediği vurgulandı.