Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 26/11/2020

26 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr), Teknosa (TKNSA, Sınırlı Pozitif): Sabancı Holding'in bağlı ortaklığı Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) tarafından 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı konusunda çalışmalara başlandığı hususunda Holding bilgilendirilmiştir. Bunun üzerine, Holdingin 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Holding portföyünde bulunan Teknosa sermayesinin toplam %60,28'ini temsil eden 66.310.509,61 TL nominal değerli paylarının 11.310.508,61 TL nominal değerli ve toplam sermayenin %10,28'ini temsil eden kısmının tamamının ya da bir kısmının Teknosa'nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verilmiştir.
Teknosa'nın azami 11.310.508,61 TL nominal değerli payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı veya bir kısmı Borsa İstanbul'da satılacaktır. Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelir, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Holdingin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.
Ayrıca, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 30.09.2016 tarihli finansal tablolarından itibaren negatif özkaynağı bulunan Teknosa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bulunmaktadır. Diğer taraftan, 30.09.2020 tarihli en yakın ara dönem finansal tabloları itibarıyla Şirket kuruluşundan itibaren en yüksek çeyreklik finansal performansını elde etmiş olup, son yıllardaki stratejik atılımları doğrultusunda başarılı performansını artırarak devam ettirmeyi hedeflemektedir.
Teknosa, Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2020 tarihli toplantısında, Şirketin TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamından çıkarılması ve gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlarıyla;
1.Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,
2.Bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçlarının kesinleşmesinin ardından belirlenmesine,
3.Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ve ihraç edilecek payların satış yöntemine ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına, karar verilmiştir.
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Kartonsan (KARTN, Nötr): Şirketin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) yeniden 2 yıllık dönem için sözleşme yapmak üzere yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamamış olup, görüşmelerde resmi arabuluculuk safhasına geçilmiştir. Şirkete tebliğ edilen, T.C İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yazısı ile; "Resmi Arabulucu belirlenmesi amacıyla 27.11.2020 tarihinde ilgili taraf temsilcilerinin İstanbul İl Müdürlüğü'nde toplanmalarının uygun görüldüğü" bildirilmiştir.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliklerine artıracak bir hamle yaptı. Bankaların Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'ndaki swap ihale limitleri yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı. TCMB 22 Mayıs tarihli talimatıyla limitleri yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükseltmişti. Kaynak: Dünya
Akaryakıt: Benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam geldi.
Katmerciler (KATMR): Şirketin %15,81 oranlı hakim hissedarı İsmail Katmerci 25.11.2020 tarihinde; 3,20 TL fiyatından özel emirle 4.36mn TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.' de satmış olup satış sonrası İsmail Katmerci'nin şirket paylarındaki oy oranı %13,81' e düşmüştür.
Ziraat Yatırım
RTA Laboratuvarları (RTALB): Malatya ili 3. OSB Bölgesi'nde bulunan 5.710 m2 büyüklüğündeki arsanın, ilerleyen dönemlerde Şirket tarafından yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere satın alındığı kamuya duyurulmuştu. Bu defa, 25.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri üretim alanı, hızlı tanı testleri üretim alanı, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı kurulması amacıyla, Malatya ilinde bulunan arsa üzerinde, 30mn TL tutarında yeni üretim tesisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Verusatürk Girişim Sermayesi (VERTU): Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.11.2020 tarihli kararı doğrultusunda, yazılım sektöründe faaliyet gösteren 20mn TL ödenmiş sermayeye sahip Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayenin %25'ini temsil eden toplam 5mn adet pay toplam 23,2mn TL bedelle mevcut ortaklarından satın alınmıştır. Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. 2012 yılında kurulmuş olup, yerinde AR-GE merkezi olarak 123 personeli ile yazılım sektöründe hizmet vermektedir.
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Ege Profil (EGPRO): 25.11.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,00 - 24,20 fiyat aralığından 3.508.171 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığı Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylar 25.11.2020 tarihi itibariyle %4,33 düşmüştür.
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