Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 26/11/2020

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr), Teknosa (TKNSA, Sınırlı Pozitif): Sabancı Holding'in bağlı ortaklığı Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) tarafından 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı konusunda çalışmalara başlandığı hususunda Holding bilgilendirilmiştir. Bunun üzerine, Holdingin 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Holding portföyünde bulunan Teknosa sermayesinin toplam %60,28'ini temsil eden 66.310.509,61 TL nominal değerli paylarının 11.310.508,61 TL nominal değerli ve toplam sermayenin %10,28'ini temsil eden kısmının tamamının ya da bir kısmının Teknosa'nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verilmiştir.



Teknosa'nın azami 11.310.508,61 TL nominal değerli payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı veya bir kısmı Borsa İstanbul'da satılacaktır. Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelir, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Holdingin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.



Ayrıca, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 30.09.2016 tarihli finansal tablolarından itibaren negatif özkaynağı bulunan Teknosa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bulunmaktadır. Diğer taraftan, 30.09.2020 tarihli en yakın ara dönem finansal tabloları itibarıyla Şirket kuruluşundan itibaren en yüksek çeyreklik finansal performansını elde etmiş olup, son yıllardaki stratejik atılımları doğrultusunda başarılı performansını artırarak devam ettirmeyi hedeflemektedir.



Teknosa, Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2020 tarihli toplantısında, Şirketin TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamından çıkarılması ve gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlarıyla;



1.Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,

2.Bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçlarının kesinleşmesinin ardından belirlenmesine,

3.Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ve ihraç edilecek payların satış yöntemine ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına, karar verilmiştir.

Ziraat Yatırım