Galhau 'Son derece tehlikeli bir yol' diyerek borçların silinmesi teklfini reddetti

Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarından olan Francois Villeroy de Galhau, İtalyan danışmanın borçların silinmesi teklifini reddetti.

"Borçların silinmesi son derece tehlikeli bir yol olur." diyen Galhau, "Euro kabul edildiği zaman, anlaşmaya göre Fransa da diğer devletler gibi merkez bankasına her zaman ödeme yapmayı kabul etmiştir. Bu anlaşmaya güvenin en önemli öğesidir." diye ekledi.

Hükümetler, pandemi sürecinde şirketleri kurtarmak ve istihdamı korumak için büyük bir borç yükü altına girdi ve ekonomiye zarar vermeden bu borçların nasıl azaltılabileceği üzerinde çalışıyorlar.

İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte'nin baş danışmanı olan Riccardo Fraccaro, çarşamba günü Bloomberg'e verdiği demeçte, AMB'nin ülkeleri desteklemesi gerektiğini ve "pandemi döneminde alınan devlet tahvillerinin ya iptal edilmesini ya da vadelerinin süresiz uzatılması gerektiğini" söylemişti.

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