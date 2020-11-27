SON DAKİKA! Dolar kuru yönünü aşağı çevirdi! İşte döviz fiyatlamalarında öne çıkan gelişmeler...

Son dakika haberleri... Dolar kuru ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla 8.58 lira tarihi zirvesinden 7.50 bandına kadar çekilmesinin ardından yeniden 8 lira seviyesine yükselmişti. Merkez Bankası'nın ve BDDK'dan gelen normalleşme ve sadeleşme adımlarının etkisiyle dolar kuru baskılandı. Uzmanlar emsallerine göre iskontolu olmaları sebebiyle Türk varlıklarına yabancı talebinin sürebilieceğini ifade etti.
Küresel piyasalarda Şükran Günü nedeniyle dün ve kısmen bugün birçok piyasanın tatil olması nedeniyle hacimler azalmış durumda bulunuyor. Yabancı yatırımcıların son dönemde azalttıkları Türkiye pozisyonları ekonomide yeni dönem söylemleri ile birlikte Kasım ayı başından beri artışını sürdürüyor.
TÜRK VARLIKLARINA YABANCI TALEBİ SÜRÜYOR
Yabancılar iki haftada 1.5 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere bankacıların hesaplamalarına göre 6 milyar doların üzerinde Türkiye varlıklarını artırdılar. Yabancı portföy işlemleri, son iki haftadaki girişlerle yılbaşından beri çıkış 13.5 milyar dolardan 12.2 milyar dolara geriledi.
MERKEZ BANKASI'NIN BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ ARTIŞA GEÇTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri 3 milyar 337 milyon dolar artışla 43 milyar 711 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler geçen hafta 2 milyar 736 milyon dolar artarak 85 milyar 87 milyon dolara yükseldi.
REZERVLERDEKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ DOLAR KURUNU BASKILIYOR
Bununla beraber döviz rezervlerindeki artışın sürebileceği beklentisi, dolar kuru üzerinde baskı yaratıyor. Nitekim dolar kuru 8 lira seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve yönünü aşağı çevirdi.
Piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan haber akışları:
-ABD seçim sonuçlarının ardından Türkiye-ABD ilişkileri
-Koronavirüs vaka sayıları ve aşı gelişmeleri
-Türkiye-AB arasındaki ilişkiler
-Siyasi gelişmeler
-Piyasa yapıcı Merkez Bankası ve BDDK'nın adımları ve açıklamaları
Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artışın süreceği beklentisi, sıkılaştırma ve sadeleştirme adımlarının etkisiyle 7.80 lira seviyesine geriledi. Kur saat 11:06'de 7.7866 işlem görürken gün içi en düşük ise 7.7653 lira, en yüksek ise 7.8884 lira seviyesini gördü. Euro/TL ise 9.2928 lira seviyesinden işlem görürken gün içi en düşük 9.2622 seviyesini, en yüksek ise 9.4121 seviyesini gördü.
HSBC DOLAR TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ: 2021'DE 7.10 LİRA OLACAK
HSBC'den dikkat çeken bir dolar kuru tahmini geldi. HSBC, raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha geleneksel bir para politikasına yönelmesini olumlu şekilde değerlendirdi. Banka daha önce 2021 yıl sonu Dolar/TL beklentisini 7,70 olarak açıklamıştı. Son olarak raporunda 2021 yıl sonu için Dolar/TL beklentisini 7,70'den 7,10'a düşürdü. Raporda, fonlamanın yalnızca 1 haftalık repo faizinden sağlandığı, geleneksel politika çerçevesinin şeffaflığı artırdığının ve Türk lirasının yukarı yönlü potansiyelini desteklediğinin düşünüldüğü aktarıldı.
SADELEŞME ADIMLARI SÜRÜYOR: ZORUNLU KARŞILIK HAMLESİ GELDİ
Merkez Bankası (TCMB) bugün zorunlu karşılıklarda kredi büyümesine göre farklılaşmayı kaldırırken, TL ve yabancı para ZK'ları da belirli vadelerde artırdı.
TCMB'den yapılan açıklamada adımın "fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için" yapıldığına dikkat çekildi.
TCMB ilgili değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının aynı seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden artmasını öngörüyor.
BDDK da bu hafta Türk bankalarını kredi vermeye zorlayan ve bankaların devlet tahvili portföyünü artırmayı hedefleyen aktif rasyosu düzenlemesinin yıl sonunda uygulamadan kalkacağını duyurmuştu.
Hazine normalleşme kapsamında bu hafta iki yıl aradan sonra ilk kez 10 yıllık TL cinsi gösterge tahvil ihalesi de gerçekleştirdi. Hazine bu hafta ayrıca eurobond ihracı ile 2.25 milyar dolar borçlanma da gerçekleştirdi.