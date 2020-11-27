SON DAKİKA! Dolar kuru yönünü aşağı çevirdi! İşte döviz fiyatlamalarında öne çıkan gelişmeler...

BDDK da bu hafta Türk bankalarını kredi vermeye zorlayan ve bankaların devlet tahvili portföyünü artırmayı hedefleyen aktif rasyosu düzenlemesinin yıl sonunda uygulamadan kalkacağını duyurmuştu.

Hazine normalleşme kapsamında bu hafta iki yıl aradan sonra ilk kez 10 yıllık TL cinsi gösterge tahvil ihalesi de gerçekleştirdi. Hazine bu hafta ayrıca eurobond ihracı ile 2.25 milyar dolar borçlanma da gerçekleştirdi.