SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Fiyat istikrarı finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." dedi.

Merkez Bankası "TCMB Finansal İstikrar Raporu" yayımlandı.

Ağbal "TCMB Finansal İstikrar Raporu" sunumunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Finansal istikrar, makrofinansal sistemin şoklara karşı dayanıklılığını korumasını ve etkin işleyişini sürdürmesini ifade etmektedir. Kuşkusuz küresel ve yerel ölçekteki makrofinansal istikrarsızlıklar çok büyük ekonomik ve toplumsal maliyetlere neden olmaktadır. Bu nedenle, küresel ve yerel ölçekteki makrofinansal gelişmelerin yakından takibi ve analizi, finansal istikrara yönelik risklerin ve kırılganlıkların öngörülmesi, gerekli makro ihtiyati önlemlerin ilgili paydaşlarla işbirliği içinde kırılganlıklar oluşmadan zamanında alınması ilgili otoritelerin en önemli görevlerindendir.

Merkez bankaları, finansal istikrar raporları ile küresel ve yurt içi makrofinansal gelişmeleri incelemekte, ülkelerindeki makrofinansal sistemin görünümünü ve finansal sisteme ilişkin riskleri değerlendirerek kamuoyu ile paylaşmaktadır.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VURGUSU

Söz konusu analiz ve değerlendirmelerin şeffaflık ve hesap verme yükümlülüğü gibi temel merkez bankacılığı ilkeleri çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılmasının olası risklerin azaltılması ve kırılganlıkların önlenmesine yönelik önlemlerin zamanında alınması açısından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. 2020 yılında küresel ölçekte yakın tarihin en büyük dışsal şoku ile karşılaşılmıştır.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ TOPARLANMA YAZ AYLARINDAN İTİBAREN BELİRGİNLEŞMİŞTİR"

Yılın ilk çeyreği ile birlikte dünya geneline yayılan koronavirüs salgını sonucunda dünyada ve Türkiye'de büyüme görünümü belirgin ölçüde zayıflamış, salgının olumsuz makrofinansal etkilerinin giderilmesine yönelik olarak genişleyici maliye ve para politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye ekonomisindeki toparlanma yaz aylarından itibaren belirginleşmiştir.

Diğer taraftan, salgın dönemine özgü koşullarda sağlanan kredi ve parasal büyüklüklerdeki hızlı artışın da etkileriyle güçlenen iç talebe ve altın ithalatına bağlı olarak cari işlemler açığı yükselmiş ve mevduat dolarizasyonu eğilimi artmıştır. Bu durum, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırmıştır.

"FİYAT İSTİKRARI FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSUR OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir. Diğer yandan, finansal istikrar da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardandır. Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır.

Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir. Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır. "