SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Sadeleştirilmiş zorunlu karşılık sistemine geçiliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

219 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu Kararı ile şeffaflığı, öngörülebilirliği ve para politikasının etkinliğini artırmak amaçlarıyla likidite yönetimi operasyonel çerçevesinde değişikliğe gidilerek kısa vadeli fonlamanın tamamının politika faizinden yapılmasına karar verilmiş, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda politika faizi artırılarak parasal sıkılaşma gerçekleştirilmiştir. Bu defa parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar verilmiştir.

Buna göre,

i) Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına,

ii) Zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına,

iii) Bu doğrultuda Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

iv) Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranının tüm sektör için yüzde 12 olarak uygulanmasına,

v) ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara yüzde 1,25 olarak uygulanan komisyon oranının yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının aynı seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12,3 milyar Türk lirası ve 5,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden artması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, faiz/nema ve komisyon oranlarında yapılan değişiklikler sonucunda aracılık maliyetleri azalacaktır. Faiz/nema ve komisyon oranlarında yapılan değişiklikler, 27 Kasım 2020 tesis tarihinden Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarına ilişkin değişiklikler ise tesisi 25 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan 11 Aralık 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."

ZORUNLU KARŞILIKLAR İÇİN KREDİ BÜYÜMESİ ŞARTI KALDIRILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Bununla birlikte uygulanacak zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre: Türk Lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

Türk Lirası zorunlu karşılıklar müstakrizlerin fonları ile 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükler için yüzde 4'ten yüzde 6 seviyesine yükseltildi.

Yabancı para zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılıklar müstakrizlerin fonları için ise yüzde 17'den yüzde 19'a çekildi.

ZORUNLU KARŞILIKLARA ÖDENEN FAİZ/NEMA TÜM SEKTÖR İÇİN YÜZDE 12 OLACAK

TCMB yayınladığı ayrı bir duyuru ile zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarını da düzenledi. Buna göre Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranının tüm sektör için yüzde 12 olarak uygulanacak.

ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara yüzde 1,25 olarak uygulanan komisyon oranının yüzde 0 olarak belirlendi.

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