SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları kritik seviyenin altına sarktı! Altında ibre terse döndü: İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu...

Ons altındaki düşüş trendine rağmen dolar kurundaki yükseliş hareketinden destek bulan gram altın, 540 lira ile tarihi zirvesini gördü. Hem koronavirüs aşısı haberleri hem de ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla dolar/TL'de yaşanan geri çekilme ile gram altında ibre tersine döndü.

Ons altında fiyatları için 1800 dolar, gram altın fiyatları ise 450 lira bandı önemli psikolojik destek olarak gösteriliyor.

TEMMUZ AYINDAN BERİ İLK KEZ 1800 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Ons altın Temmuz ayından bu yana ilk kez 1800 doların altına geriledi. Aşı iyimserliği ile artan risk iştahının güvenli liman varlıklarına olan talebi düşürmesi ile ons altın bugün Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın fiyatı gün içinde en yüksek 1813 doları test ederken en düşükte ise 1774 doları gördü. Gram altın ise en yüksek 459 lira en düşük ise 447 lira seviyesini gördü.

Ons altın saat dün günü, 1788 dolardan kapatırken, gram altın fiyatları ise 449 lira ile psikolojik direncin altında günü tamamlamadı.