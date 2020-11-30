Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/11/2020

30 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Doğan Holding (DOHOL, Sınırlı Pozitif), Doğan Burda (DOBUR, Nötr): Doğan Holding müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 27.11.2020 tarihinde, 22,10 ve 24,50 TL fiyattan (ağırlıklı ortalama fiyat 22,47 TL) 10.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payı 27.11.2020 tarihi itibariyle %41,12 olmuştur.
Halk GYO (HLGYO, Nötr): Şirket, bir yıllık dönem içerisinde yurt içinde azami 2 milyar TL nominal değerli borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılması kapsamında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve bu kapsamda borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildiğini duyurmuştur.
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka tarafından Industrial and Commercial Bank of China Grubu'ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250mn ABD Doları tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır.
TOFAŞ (TOASO, Nötr): Türkiye'deki tedarikçilerin sağladığı yüksek kalitenin, dünyanın birçok noktasında üretim tesisleri bulunan Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) farklı modellerinde de kullanılması için girişimlerde bulunan Tofaş, bu kapsamda, FCA'nın farklı fabrikalarında kullanılacak parçaların Türk tedarikçilerinden satın alınmasına yönelik, teknik değerlendirme ve teklif çalışmalarının yapılması için anlaşma sağladı. Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "bu çalışmayı, Tofaş'taki üretimden bağımsız olarak, tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi yaratmak ve FCA'ya fayda sağlamak adına yapıyoruz" bilgisini verdi.
Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): Kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo'nun rekabet avantajından yararlanarak sektörün oyuncuları arasındaki yerin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurtdışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KLMSN.E paylarında 30/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Havacılık: Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylandı. İhaleyi kazanan Favori İşletmecilik A.Ş./Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi, 25 yıllık işletme süresi karşılığında 297,1mn EUR + KDV ödemeyi ve havalimanına 155mn EUR'luk yatırım yapmayı taahhüt etti. İhale, havalimanının üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) çerçevesinde yaptırılması, işletilmesi ve devrini kapsıyor.
Global Yatırım Holding (GLYHO): Global Port Holding CEO'su Emre Sayın Türkiye'nin hurdaya ayrılan gemilerin merkezi olduğunu söyledi. Sayın, "Yeni gelen gemilerle beraber Türkiye hurda gemilerin merkezi oldu. Bu gemiler Türkiye'de parçalanıyor" dedi. 2021 yılının ortalarında toparlanmanın olacağını söyleyen Sayın, kruvaziyer turizmine ilişkin olarak da "Yeni gelen gemilerle kapasite artacak. Ciddi bir birikmiş tatil talebinin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Sayın ayrıca, maliyetlerin %75 oranında aşağı çekildiğini ve halka açıklık oranının düşürülmesinin planlanmadığını ekledi.