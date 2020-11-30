Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/11/2020

TOFAŞ (TOASO, Nötr): Türkiye'deki tedarikçilerin sağladığı yüksek kalitenin, dünyanın birçok noktasında üretim tesisleri bulunan Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) farklı modellerinde de kullanılması için girişimlerde bulunan Tofaş, bu kapsamda, FCA'nın farklı fabrikalarında kullanılacak parçaların Türk tedarikçilerinden satın alınmasına yönelik, teknik değerlendirme ve teklif çalışmalarının yapılması için anlaşma sağladı. Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "bu çalışmayı, Tofaş'taki üretimden bağımsız olarak, tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi yaratmak ve FCA'ya fayda sağlamak adına yapıyoruz" bilgisini verdi.

