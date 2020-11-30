Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan 'büyüme' açıklaması

Son dakika haberi: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Elvan, "Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız." dedi.

Bakan Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7'lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu.

İSTİHDAM OLUŞTURAN BÜYÜME SÜRECİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAYI AMAÇLIYORUZ

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

ÜRETİM ALTYAPILARIMIZI GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATACAĞIZ

Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz.