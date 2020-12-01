BoE Para Politikası Komitesi üyesi Tenreyro: Covid-19 aşısı haberlerinin kısa vadeli etkisi sınırlı olacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Silvana Tenreyro, etkin koronavirüs aşısı haberlerinin finansal piyasalarda şartları ve iş dünyası güvenini iyileştirdiği yönünde görüş belirten BoE Baş Ekonomisti Haldane'den farklı değerlendirmelerde bulundu.

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Covid-19 aşısı konusunda sağlanan ilerlemelerin ancak aşının İngiltere'de genele yaygın şekilde kullanılmaya başlanması halinde ciddi bir ekonomik büyümeye getirebileceğini ifade eden Tenreyro, salgının yayılmasını önlemek için ortaya konan kamu sağlığı sınırlamaları gevşetilene ve insanlar sokağa çıkabileceklerine, sosyalleşebileceklerine güvenene kadar tüketici harcamalarında kayda değer toparlanmanın muhtemel olmadığını savundu.

Money Macro ve Finance Sovciety ve Resolution Foundation tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Tenreyro, "Ekonomistler olarak her zamanan gelecekteki ekonomik duruma ilişkin pozitif haberlerin tüketicilerin bugüne göre daha fazla harcama yapmaya güveneceklerine yol açacağı fikrine odaklanıyoruz. Ancak gelecekteki sağlık gelişmelerine yönelik pozitif haberler, birçok mal ve hizmet için harcamaların aşılama gerçekleşene ve sağlık riskleri azalana kadar ertelenmesine de yol açabilir" dedi.