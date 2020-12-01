Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 01/12/2020

1 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Sabancı Holding (SAHOL, Pozitif): Şirket 2020 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,1 oranında artarak 1.611,5mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.093mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 1.182mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Beklentilerden yüksek gelen kar rakamında, Akbank, Enerjisa Enerji, Brisa ve Çimento Grubu karlarının güçlü gelmesi ile Teknosa'nın bu çeyrekte zarardan kara geçmesi önemli etkenler olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding'in Ocak- Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı %32,5 oranında artışla 3.840,9mn TL'ye yükselmiştir. Sabancı Holding'in banka-dışı grup şirketlerinin satış gelirlerinin toplamından oluşan kombine gelirleri 3Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında artarken, FAVÖK'ü de aynı dönemde %34 oranında artarak 3.227mn TL olarak gerçekleşmiştir. Sadece sanayi grubunun FAVÖK'ü hariç banka dışı tüm alt sektörlerin FAVÖK'ü 3Ç2020'de bir önceki yılın aynı döneminde göre yüksek artış kaydederken, sanayi grubu dahil tüm altı sektörlerin net dönem karları bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak konsolide kara olumlu katkı sağlamıştır. Banka dışı alt sektörlerden Enerji segmenti konsolide kara en yüksek katkıyı sağlayan alt segment olmuştur. Holding'in finansal hizmetler kategorisinde yer alan Akbank'ın kombine net dönem karı 3Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artmış ve Holding'in karlılığına olumlu katkı sağlamaya devam etmiştir. Banka yine konsolide karlılığa en yüksek katkıyı sağlamaya 3. çeyrekte de devam etmiştir. Faaliyet dışı ve bir sefere mahsus gelir-giderlerin 3Ç2020'de net dönem karına sadece 3mn TL ek katkısı olmuştur (3Ç2019'da 40mn TL olumlu katkı; 2Ç2020'de 160mn TL negatif etki).
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: EPSİS tarafından twitter üzerinden yapılan akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi hakkında yapılan açıklamaya göre 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 4 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Bankacılık: Bankacılık sektörünün ekim ayı net dönem karı bir önceki aya göre %13,4 oranında artarak 3,75 milyar TL'ye yükselmiştir. Faizlerdeki artışla birlikte kredi - mevduat makasındaki daralmanın devam etmesi ve görece düşük kredi büyümesinin de etkisiyle net ücret gelirlerinin gerilemesi karı baskılasa da yüksek seyreden karşılıkların kısmen normale dönmesi ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler karı desteklemiştir. Öte yandan, kurdaki oynaklıkla birlikte ticari zararda artış görülmüştür. Bankacılık sektörünün ekim ayı net faiz gelirleri artan mevduat maliyetleri ile birlikte aylık bazda %5 oranında azalarak 16,5 milyar TL'ye gerilemiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %4 oranında azalarak 3,6 milyar TL olmuş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Karı baskılayan bir diğer unsur ise aylık 0,5 milyar TL artarak 2,1 milyar TL'ye çıkan ticari zarar olmuştur. Öte yandan, karşılık giderlerinin %13,1 azalarak 9,9 milyar TL'ye düşmesi ve diğer faaliyet gelirlerinin %3,9 oranında artarak 7,8 milyar TL'ye çıkması karı destekleyen başlıca kalemler olmuştur. Ekim ayı ile birlikte, bankacılık sektörünün 2020 yılının ilk on ayındaki net dönem karı yıllık %21,1 oranında artarak 50 milyar TL'ye yükselmiştir. Bankacılık sektörü 2019 yılında 49 milyar TL net dönem karı kaydetmişti. Ekim ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydetmeye devam ederken, aylık bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %1,0 olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %0,9 oranında düşüş yaşanmıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 130 baz puan azalarak %99,3 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı ve aktif karlılığı ekim ayında sırasıyla 40baz puan ve 10 baz puan düşerek %11,7 ve %1,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte Net faiz marjı 12 baz puan düşerek %4,07 olmuştur. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise aylık olarak 9 baz puan iyileşerek %3,93'e gerilerken, sermaye yeterlilik oranı %19,42 gerçekleşmiş ve yatay kalmıştır. Önümüzdeki dönemde artan mevduat faizleriyle birlikte, yeni kredi fiyatlamalarına karşın, sektörde net faiz marjlarında, kredi fiyatlamalarının gecikmeli etkisine bağlı olarak baskı devam edebilir. Ancak, TÜFE endeksli tahvil getirileri, enflasyon düzeltmelerinin olumlu katkısına bağlı olarak son çeyrekte bankacılık sektörü net faiz marjları üzerindeki baskıyı hafifletecektir. Ticari zarar ve karşılık giderlerinde ise normalleşme devam edebilecekken, böyle bir durumdan bankacılık sektörü karlılığı olumlu etkilenecektir.
Bankacılık: Bankacılık sektörünün ekim ayı net dönem karı bir önceki aya göre %13,4 oranında artarak 3,75 milyar TL'ye yükselmiştir. Faizlerdeki artışla birlikte kredi - mevduat makasındaki daralmanın devam etmesi ve görece düşük kredi büyümesinin de etkisiyle net ücret gelirlerinin gerilemesi karı baskılasa da yüksek seyreden karşılıkların kısmen normale dönmesi ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler karı desteklemiştir. Öte yandan, kurdaki oynaklıkla birlikte ticari zararda artış görülmüştür. Bankacılık sektörünün ekim ayı net faiz gelirleri artan mevduat maliyetleri ile birlikte aylık bazda %5 oranında azalarak 16,5 milyar TL'ye gerilemiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %4 oranında azalarak 3,6 milyar TL olmuş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Karı baskılayan bir diğer unsur ise aylık 0,5 milyar TL artarak 2,1 milyar TL'ye çıkan ticari zarar olmuştur. Öte yandan, karşılık giderlerinin %13,1 azalarak 9,9 milyar TL'ye düşmesi ve diğer faaliyet gelirlerinin %3,9 oranında artarak 7,8 milyar TL'ye çıkması karı destekleyen başlıca kalemler olmuştur. Ekim ayı ile birlikte, bankacılık sektörünün 2020 yılının ilk on ayındaki net dönem karı yıllık %21,1 oranında artarak 50 milyar TL'ye yükselmiştir. Bankacılık sektörü 2019 yılında 49 milyar TL net dönem karı kaydetmişti. Ekim ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydetmeye devam ederken, aylık bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %1,0 olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %0,9 oranında düşüş yaşanmıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 130 baz puan azalarak %99,3 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı ve aktif karlılığı ekim ayında sırasıyla 40baz puan ve 10 baz puan düşerek %11,7 ve %1,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte Net faiz marjı 12 baz puan düşerek %4,07 olmuştur. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise aylık olarak 9 baz puan iyileşerek %3,93'e gerilerken, sermaye yeterlilik oranı %19,42 gerçekleşmiş ve yatay kalmıştır. Önümüzdeki dönemde artan mevduat faizleriyle birlikte, yeni kredi fiyatlamalarına karşın, sektörde net faiz marjlarında, kredi fiyatlamalarının gecikmeli etkisine bağlı olarak baskı devam edebilir. Ancak, TÜFE endeksli tahvil getirileri, enflasyon düzeltmelerinin olumlu katkısına bağlı olarak son çeyrekte bankacılık sektörü net faiz marjları üzerindeki baskıyı hafifletecektir. Ticari zarar ve karşılık giderlerinde ise normalleşme devam edebilecekken, böyle bir durumdan bankacılık sektörü karlılığı olumlu etkilenecektir.
Rekabet, Gübre: Rekabet Kurulu, gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla re'sen başlatılan soruşturma tamamlandığını açıkladı. Buna göre, Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., EGE Sanayi A.Ş., Gemlik Gübre Sanayi A.Ş., Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF, Sınırlı Pozitif), İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. ve Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (TKFEN, Sınırlı Pozitif) 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.
Ziraat Yatırım
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 5,1mn TL bedelle 30.11.2020 tarihinde imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım