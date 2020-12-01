Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 01/12/2020

Bankacılık: Bankacılık sektörünün ekim ayı net dönem karı bir önceki aya göre %13,4 oranında artarak 3,75 milyar TL'ye yükselmiştir. Faizlerdeki artışla birlikte kredi - mevduat makasındaki daralmanın devam etmesi ve görece düşük kredi büyümesinin de etkisiyle net ücret gelirlerinin gerilemesi karı baskılasa da yüksek seyreden karşılıkların kısmen normale dönmesi ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler karı desteklemiştir. Öte yandan, kurdaki oynaklıkla birlikte ticari zararda artış görülmüştür. Bankacılık sektörünün ekim ayı net faiz gelirleri artan mevduat maliyetleri ile birlikte aylık bazda %5 oranında azalarak 16,5 milyar TL'ye gerilemiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %4 oranında azalarak 3,6 milyar TL olmuş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Karı baskılayan bir diğer unsur ise aylık 0,5 milyar TL artarak 2,1 milyar TL'ye çıkan ticari zarar olmuştur. Öte yandan, karşılık giderlerinin %13,1 azalarak 9,9 milyar TL'ye düşmesi ve diğer faaliyet gelirlerinin %3,9 oranında artarak 7,8 milyar TL'ye çıkması karı destekleyen başlıca kalemler olmuştur. Ekim ayı ile birlikte, bankacılık sektörünün 2020 yılının ilk on ayındaki net dönem karı yıllık %21,1 oranında artarak 50 milyar TL'ye yükselmiştir. Bankacılık sektörü 2019 yılında 49 milyar TL net dönem karı kaydetmişti. Ekim ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydetmeye devam ederken, aylık bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %1,0 olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %0,9 oranında düşüş yaşanmıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 130 baz puan azalarak %99,3 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı ve aktif karlılığı ekim ayında sırasıyla 40baz puan ve 10 baz puan düşerek %11,7 ve %1,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte Net faiz marjı 12 baz puan düşerek %4,07 olmuştur. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise aylık olarak 9 baz puan iyileşerek %3,93'e gerilerken, sermaye yeterlilik oranı %19,42 gerçekleşmiş ve yatay kalmıştır. Önümüzdeki dönemde artan mevduat faizleriyle birlikte, yeni kredi fiyatlamalarına karşın, sektörde net faiz marjlarında, kredi fiyatlamalarının gecikmeli etkisine bağlı olarak baskı devam edebilir. Ancak, TÜFE endeksli tahvil getirileri, enflasyon düzeltmelerinin olumlu katkısına bağlı olarak son çeyrekte bankacılık sektörü net faiz marjları üzerindeki baskıyı hafifletecektir. Ticari zarar ve karşılık giderlerinde ise normalleşme devam edebilecekken, böyle bir durumdan bankacılık sektörü karlılığı olumlu etkilenecektir.