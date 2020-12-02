Altın ve petrol fiyatları yatay seyretti: Emtia piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere karşın, "ekonominin görünümü olağanüstü belirsizliğini koruyor" yolundaki açıklamaları üzerine haftanın ikinci işlem gününde 1,810 doların üzerine yükselen altın ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısının ertelenmesiyle petrol fiyatları yatay hareket ediyor.



OPEC'in Salı günü yapılması öngörülen toplantısı iki gün sonraya ertelendi. OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) Pazar günü düzenlenen toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.



Toplantıdan yansıyan haberlere göre, Kazakistan üretim kısıntıları uygulamasının 2021 yılına sarkmasına karşı çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri, üretim kısıtlamasının nasıl ve ne kadar süreli olması gerektiğine ilişkin bir görüş oluşturmadığını belirtti.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.32 düşüşle 47.10 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.36 düşüşle 44.18 dolar,

- altın yüzde 0.18 düşüşle 1,811.29 dolar,

- gümüş yüzde 1.32 düşüşle 23.68 dolar,

- bakır yüzde 1.77 artışla 7,700.00 dolar,

- platin yüzde 1.66 düşüşle 987.11 dolar,

- paladyum yüzde 0.22 düşüşle 2,410.49 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 455 liraya, çeyrek altın 748 liraya, Cumhuriyet altını da 2,982 liraya geriledi.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Haftaya ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretler doğrultusunda satıcılı bir başlangıç yapan değerli metalin 1,764 dolar seviyesi test ettikten sonra 1,770 trend destek seviyesi üzerinde günü sonlandırdığı takip edilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Geçtiğimiz gün, dolar tarafındaki zayıf görünüm ons altındaki tepkilerin sürmesine neden olurken, değerli metalin artan vaka sayılarının aşı haberlerini gölgelemesi ile 1,770 dolar destek seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamasına olanak verdi. Gündemde olan teşvik paketi haber akışı ise 1,800 dolar üzerinde yukarı yönlü hareketlerin sürmesine neden oldu.

Petrol analizinde de şöyle denildi:

"Haftanın ilk işlem gününde OPEC+'ın ocak ayında planladığı üretime artırımlarının hangi tarihe kadar erteleneceği konusunda belirsizliklerin ağırlık kazanması sonucu gün içinde Brent petrolün aşağı yönlü hareketi izlenmişti. Geçtiğimiz gün ise OPEC+'ın görüşmelerde bir uzlaşmamaya varamaması üzerine toplantıyı Perşembe gününe ertelemesi Brent Petrol üzerinde baskı oluştururken, gün sonunda aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi."

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