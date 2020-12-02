Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 02/12/2020

Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek (1 Ağustos-31 Ekim) ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %33 oranında artarak 78,1mn TL olmuş ve piyasa beklentisi olan 39mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında artmış ve 827mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %2,5 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %2,2 oranında artmış ve 416,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise 3Ç2019'a göre %12 artarak 299,9mn TL'ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden, ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı geliri kaynaklı 12,3mn TL gelir elde eden şirketin 3Ç2020'deki faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %9,3 oranında azalmış 129mn TL olmuştur. 21,6mn TL finansman giderinin ardından, vergi öncesi karı 107,6mn TL olan şirket 23,8mn TL'lik vergi gideri ardından 78,1mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir.



Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının Şubat-Ekim dönemi dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 23,5mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 86,5mn TL ana ortaklık net kar elde etmişti.

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