Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 02/12/2020

2 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek (1 Ağustos-31 Ekim) ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %33 oranında artarak 78,1mn TL olmuş ve piyasa beklentisi olan 39mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında artmış ve 827mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %2,5 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %2,2 oranında artmış ve 416,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise 3Ç2019'a göre %12 artarak 299,9mn TL'ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden, ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı geliri kaynaklı 12,3mn TL gelir elde eden şirketin 3Ç2020'deki faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %9,3 oranında azalmış 129mn TL olmuştur. 21,6mn TL finansman giderinin ardından, vergi öncesi karı 107,6mn TL olan şirket 23,8mn TL'lik vergi gideri ardından 78,1mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir.
Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının Şubat-Ekim dönemi dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 23,5mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 86,5mn TL ana ortaklık net kar elde etmişti.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre 02/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 8 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Daha önce duyurusu yapılan, 5 yıl vadeli, ABD doları cinsinden, mevduat bankaları arasında bir ilk olacak olan ''Sürdürülebilir Tahvil'' işlemi kapsamında uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 8 Ocak 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 6,625%, kupon oranı %6,5 olarak belirlenmiştir.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Borsa İstanbul'un iki yıl içinde halka arzının da söz konusu olabileceğini söyledi. Sönmez fonun borsadaki payının yüzde 51'in altına düşmeyeceğini belirtti.
Savunma: Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 14.30'da başlayacak. Toplantıda savunma sanayisindeki gelişmeler, TSK envanterine kazandırılabilecek yeni silah ve sistemler ve projeler görüşülecek. Savunma Sanayii İcra Komitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yer alıyor.
Bosch Fren (BFREN): Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirketin pay sahiplerinden Robert Bosch GMBH tarafından Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne elektrikli fren sistemleri tedarik edilmesi hususunda bir ön mutabakat oluşturulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu projeye istinaden gerekli olan hat yatırım tutarı netleşmiş ve akabinde teşvik başvurusu yapılmıştır. Sözkonusu proje ile ilgili yeni Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. İlgili teşvik belgesi tutarı 25.058.877 TL'dir. Yatırımın 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Seri üretimin başlangıç tarihi daha önce de belirtildiği gibi 2023 yılıdır.
Ziraat Yatırım