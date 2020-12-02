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SON DAKİKA! için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

Son dakika haberleri... Ekonomide süreklilik ve istikrara yönelik çalışmalar devam ederken 3.5 milyon çalışan için çok önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre 21.7 milyarlık destek sağlayan ödeneğinin süresi uzatıldı. Buna göre daha önce başvurmayan işyerleri kısa çalışma kapsamına girebilecek. Başvurmuş işyerleri yeni işçileri için ödenek talep edebilecek. Sabah Gazetesi Yazarı yeni dönemle ilgili detayları yazdı...

Giriş Tarihi: 2.12.2020 15:53 Son Güncelleme: 2.12.2020 16:08 ABONE OL
SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

Pandemi sürecinde istihdamı korumak için devreye alınan desteklerden olan ödeneğinde yeni perde açıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, için 30 Haziran'dan önce başvuru yapmayan işyerleri de kapsama alındı. 30 Haziran'dan önce başvurmuş olanlara da yeni işçiler için de başvurma imkanı tanındı. Başvurular dün itibariyle alınmaya başlardı. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren yeni dönemin detayları ise şöyle:

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

YENİ BAŞVURU İMKANI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ödeneğine 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmeleri sağlandı. Covid 19 nedeniyle 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerleri, 31 Aralık 2020'ye kadar 'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

İŞÇİ İLAVE EDİLEBİLECEK

30 Haziran'a kadar Covid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı başvurusunda bulunmuş olan işyerleri ilave işçileri için de talebinde bulunabilecek. Bu işyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek.

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

MEVCUT İŞÇİLER İÇİN YENİ İŞLEM YOK

Daha önce başvuran işyerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçiler için yeni bir başvuruya gerek yok. Uzatma kapsamında ödeneğinden yararlanmaya devam edebilecekler.

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİ ETKİLEMEYECEK

olarak ödenen süreler işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek.

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

BAŞVURU E-DEVLET'TEN

başvurularının sadece üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabilecek.

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

TARİHE DİKKAT

başlama tarihi 1 Aralık 2020 veya sonrası olarak bildirilebilecek.

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

SOSYAL KORUMA 42 MİLYAR LİRA

*2 milyonun üzerinde çalışana 15 milyar liranın üzerinde nakdi ücret desteği.

*3.5 milyon çalışana 21.7 milyar lira .

*882 bin kişiye 4.4 milyar liraya yakın işsizlik ödeneği.

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

KAÇ LİRA ÖDENİYOR

: 1.765,80 TL- 4.414,50 TL

Nakdi Ücret Desteği: 1.177,20 TL

İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL- 2.354,40 TL

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SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...
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