SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı dünyada ilk kez onaylandı: Aşılama gelecek hafta başlıyor!

İngiltere, Pfizer ve BionTech'ın Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşıya onay veren ilk ülke oldu ve aşılamaların gelecek haftadan itibaren başlayacağını duyurdu.

GELECEK HAFTA AŞILAMA BAŞLIYOR

İngiliz hükümeti yaptığı açıklamada, "Bağımsız İlaçlar ve Tıbbi Ürünler Düzenleme Ajansı (MHRA) tarafından Pfizer-BioNTech Covid-19 aşınını kullanımı için verilen tavsiye hükümet tarafından kabul edildi. Aşını gelecek haftadan itibaren İngiltere genelinde kullanılacak" denildi.

KİMLERİN AŞILANACAĞINA İNGİLTERE AŞI KOMİTESİ KARAR VERECEK

Hangi grupların öncelikle aşılanacağına İngiltere'nin aşı komitesi karar verecek. Aşılamaya bakım evlerinde malanlar, sağlık hizmetleri çalışanları, yaşlılar ve klinik olarak aşırı kırılgan durumlardakilerden başlanacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da yaptığı açıklamada, 50 kadar hastanenin spesifik saklama koşulları gerektiren bu aşıyı kabul etmeye hazır olduklarını ve aşılamanın gelecek hafta başlayacağını belirtti. Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin bu aşı kampanyası için hazır olduğunu ifade eden Hancock, büyük aşılama merkezlerinin de kurulmakta olduğunu vurguladı.

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