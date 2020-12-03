Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 03/12/2020

Göltaş Çimento (GOLTS): Yapı Kredi Bankasından yatırım proje finansmanı kapsamında kullanılan 52mn USD'lik kredinin %91'i şirket fonlarıyla ilgili vadelerinde ödenmiş olup, kalan bakiyesi de vadeleri içinde ödenecektir. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası lehine daha önce tesis edilmiş olan Isparta'da bulunan taşınmaz üzerindeki 54,6mn USD bedelli 1. derece ve 13mn USD bedelli 2.derece ipoteklerin fek (feshetme) edilmesine; Ayrıca, Dünya Bankası kuruluşu olan (MIGA) kaynağı ile kısa vadeli kredilerin uzun vadeli ve uygun maliyetli yapıya dönüştürülmesi çerçevesinde, Türk Eximbank'tan 5 yıl vadeli 15mn USD karşılığı euro kredi kullanılmasına ve bu işlemle ilgili Eximbank'a sunulacak niyet mektubu kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine 5,5mn USD bedelli 1.derece, 16,5mn USD bedelli 2.derece ipotek tesis edilmesine ve 216,9mnTL'lik makine rehni verilmesine karar verilmiştir. Proje finansman kredisinin 4,8mn USD'lik bakiyesinin ödenmesiyle eşzamanlı olarak 5,5mn USD bedelli 1. derece ipotek de fek edilecektir.

Ziraat Yatırım