Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 03/12/2020

3 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki; İstanbul Kartal'da bulunan toplam 142,8bin m² yüzölçümlü 14 adet taşınmazın toplam 457,1mn TL (KDV Muaf) bedel üzerinden Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin olarak, Şirket ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında Protokol imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan Transit'in tam elektrikli modelinin üretimi için Kocaeli fabrikası içinde bir batarya montaj fabrikası kuracağını ve tesisin 2022'de faaliyete geçeceğini açıkladı.Hisse dün günü %2,3 oranında artışla kapattı.
Ziraat Yatırım
Migros (MGROS, Nötr): Şirketin 6 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 8 satış mağazası Kasım ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Kasım 2020 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.272 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 30 olmak üzere toplam 2.302'dir.
Ziraat Yatırım
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS, Sınırlı Negatif): İzmir Rafinerisinde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeni ile söz konusu rafineride üretim geçici süre kademeli olarak durdurulacağı duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Otomotiv: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre %37,8 artışla 80,141 adede yükseldi. Yılbaşından bu yana bakıldığında toplam pazar %72 artışla 668,495 adet oldu.
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 6.2 milyon muhammen bedelle satışa çıkarılan İzmir'de kurulu işletme için 25 Ocak 2021 tarihine kadar teklif verilebilecek. İhale 26 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
Göltaş Çimento (GOLTS): Yapı Kredi Bankasından yatırım proje finansmanı kapsamında kullanılan 52mn USD'lik kredinin %91'i şirket fonlarıyla ilgili vadelerinde ödenmiş olup, kalan bakiyesi de vadeleri içinde ödenecektir. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası lehine daha önce tesis edilmiş olan Isparta'da bulunan taşınmaz üzerindeki 54,6mn USD bedelli 1. derece ve 13mn USD bedelli 2.derece ipoteklerin fek (feshetme) edilmesine; Ayrıca, Dünya Bankası kuruluşu olan (MIGA) kaynağı ile kısa vadeli kredilerin uzun vadeli ve uygun maliyetli yapıya dönüştürülmesi çerçevesinde, Türk Eximbank'tan 5 yıl vadeli 15mn USD karşılığı euro kredi kullanılmasına ve bu işlemle ilgili Eximbank'a sunulacak niyet mektubu kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine 5,5mn USD bedelli 1.derece, 16,5mn USD bedelli 2.derece ipotek tesis edilmesine ve 216,9mnTL'lik makine rehni verilmesine karar verilmiştir. Proje finansman kredisinin 4,8mn USD'lik bakiyesinin ödenmesiyle eşzamanlı olarak 5,5mn USD bedelli 1. derece ipotek de fek edilecektir.
Ziraat Yatırım
İşbir Holding (ISBIR): Şirket bağlı ortaklıklarından İşbir Sünger Sanayi A.Ş., hisselerinin tamamına sahip olduğu İstanbul Yatak Mobilya ve Tekstil Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile TTK'nun ilgili maddeleri hükümleri dairesinde, (kolaylaştırılmış) birleşme işlemlerine başlamıştır. Birleşme, İstanbul Yatak Mobilya ve Tekstil Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin tasfiyesiz ve bir bütün halinde İşbir Sünger Sanayi A.Ş.'ne katılması suretiyle olacaktır.
Ziraat Yatırım
Trabzonspor Sportif (TSPOR, Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%111,5143 bedelli) 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.
Ziraat Yatırım