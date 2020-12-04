Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 04/12/2020

4 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Pegasus (PGSUS, Nötr): 2,5 milyar TL TL tutara kadar borçlanma araçlarının (tahvil veya finansman bonosu) yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmişti. İhraç belgesi onayı için başvurusu 03.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Ziraat Yatırım
Net Holding (NTHOL, Nötr): 2,55mn TL olan sermayesinde 1,36mn TL nominal bedelle %53,32 oranında sahibi bulunduğu ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan bağlı ortaklığı MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT) paylarından, 03.12.2020 tarihinde 81,00 TL fiyattan 8,22mn TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. sermayesindeki payları 03.12.2020 tarihi itibariyle %53,00'dir.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RODRG.E ve SAFKR.E payları 04/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Ayrıca Kervan Gıda (KRVGD) payları, 04/12/2020 (bugün) tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecektir.
Göltaş Çimento (GOLTS): 10.11.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunulan 1. fırın, planlı bakım çerçevesinde yapılan revizyon ve onarım işlerinin tamamlanması neticesinde öngörülen tarih olan 10.12.2020 tarihinden önce faaliyete geçmesine karar verilmiştir.
Öte yandan, Şirket'in sermayesine % 77,47 oranında iştirak ettiği Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Göltaş Enerji") ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") arasında Göltaş Enerji'nin YEKDEM ödemelerinden yararlandırılmaması konusundaki ihtilafa ilişkin olarak; 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarına ilişkin EPDK'nın Göltaş Enerji'nin YEKDEM ödemelerinden yararlandırılmamasına ilişkin kararları aleyhine Göltaş Enerji tarafından idari yargıda açılan davaların tamamında, ilgili ilk derece İdare Mahkemeleri tarafından Göltaş Enerji lehine "DAVANIN KABULÜ" kararları verilmiş, mahkeme kararları doğrultusunda ilgili yıllara ilişkin toplam 52.733.778 TL YEKDEM ödemesi tahsil edilmiş ve EPDK'nın kararlar aleyhine istinaf başvuruları da, ilgili Bölge İdare Mahkemeleri'nin "ONAMA" kararları ile sonuçlanmıştır. Bu mahkeme kararlarının temyizen incelemesi neticesinde, Danıştay 13. Dairesi tarafından "BOZMA" kararları verildiği ve dosyaların yeniden incelenmek üzere Bölge İdare Mahkemesine gönderilmiş olduğu öğrenilmiştir. Yargı yolları tüketilinceye kadar Şirket haklılığının ispatı için gerekli başvuruların yapılacağı duyurulurken, yargılamalar devam etmektedir. Yargılamanın Göltaş Enerji aleyhine neticelenmesi durumunda mahkeme kararları uyarınca tahsil edilmiş tutarın işleyecek faizi ile geri ödenmesi söz konusu olabilecektir. 2020 yılına ilişkin YEKDEM alacağı ile ilgili olarak da ilk derece mahkemesi Göltaş Enerji lehine karar oluşturmuş, bu mahkeme kararına ilişkin olarak 14.518.123 TL YEKDEM ödemesi tahsil edilmiş, ilk derece mahkemesi kararı halen Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf incelemesindedir. 2021 yılına ilişkin YEKDEM ödemesi ile ilgili Göltaş Enerji'nin başvurusunun reddine ilişkin EPDK kararı da, 03.12.2020 tarihinde tebellüğ edilmiş olup, iptali için hukuki yollara başvurulacaktır.
Ziraat Yatırım