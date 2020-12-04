Enflasyon verisi sonrası dolarda son durum! Dolar kuru güne nasıl başladı?

TL EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ OLDU

TL %14 ile Ağustos 2019'dan beri en yüksek enflasyon seviyelerine ulaşılmasına rağmen açıklamalarla dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında %1 ile en çok değer kazanan para birimi oldu.

Piyasalarda bugün TCMB'nin Kasım ayına ilişkin aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif kur endeksi verileri takip edilecek. Kapanış sonrası ise Moody's tarafından yayımlanması beklenen Türkiye not güncellemesi izlenecek.