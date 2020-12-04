Enflasyon verisi sonrası dolarda son durum! Dolar kuru güne nasıl başladı?

Tüketici enflasyonu Kasım ayında gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde aylık %2.3, yıllık %14.03 ile artış gösterdi. Dolar kuru enflasyon verisi ile yükselişe geçse de bu durum kısa sürdü. Ekonomi yönetiminin enflasyon verisi sonrası yaptığı net açıklama dolar kurunda düşüşü beraberinde getirdi.
Dolar/TL dün beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrası 7.85 seviyesinden 7.9195'e kadar yükseldi.
Dolar/TL bugün saat 09:46'da 7.8228, euro/TL 9.5096 lira seviyesindeydi. Dolar gün içi en yüksek 7.8441 seviyesini en düşük ise 7.7649 seviyesini gördü. Euro ise en yüksek 9.5376 seviyesini test ederken en düşük 9.4232 seviyesini gördü.
Aynı saatte altının onsu 1842.74 dolardan işlem görürken, gram altın ise 463.64 liradan alıcı buldu.
FİYAT İSTİKRARI VURGUSU İLE DOLAR DÜŞTÜ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "fiyat istikrarı için, para ve maliye politikasının eşgüdümle" kullanılacağı açıklaması sonrası ise veri öncesi seviyelerin de altına geriledi.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon açıklaması
TL EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ OLDU
TL %14 ile Ağustos 2019'dan beri en yüksek enflasyon seviyelerine ulaşılmasına rağmen açıklamalarla dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında %1 ile en çok değer kazanan para birimi oldu.
Piyasalarda bugün TCMB'nin Kasım ayına ilişkin aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif kur endeksi verileri takip edilecek. Kapanış sonrası ise Moody's tarafından yayımlanması beklenen Türkiye not güncellemesi izlenecek.
YERLİ YATIRIMCININ DÖVİZ ALIMLARI YAVAŞLADI: YABANCI GİRİŞİ SÜRÜYOR
Yabancı yatırımcıların yıllar içinde oldukça azalttıkları Türkiye pozisyonlarını ekonomide yeni adım ve söylemleri ile Kasım ayı başından beri artırmaya başladı.
Yabancılar 6 Kasım itibarıyla 3 haftada 1.8 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere bankacıların hesaplamalarına göre 7 milyar doların üzerinde Türkiye varlıklarını artırdılar.
Son üç haftadaki girişlerle, yabancı portföy işlemlerinde yılbaşından beri çıkış Kasım başındaki 13.5 milyar dolardan 11.8 milyar dolara geriledi.
PİYASA PARA VE KUR POLİTİKASI METNİNİ BEKLENİYOR
TCMB'nin rezervlerinin önemli bölümünü altın ve yerli bankalardan aldığı dövizler oluşturuyor. Piyasa önümüzdeki yıl rezerv yönetiminin nasıl şekilleneceğini anlamak için her yılın Aralık ayında açıklanan Para ve Kur Politikası metni bekleniyor. Beklenti metnin önümüzdeki hafta açıklanması yönünde. Piyasa TCMB'nin önümüzdeki dönemde rezerv birikimi yapması gerektiği konusunda hemfikir.
Geçmişte rezerv artışı ile ilgili en çok kullanılan yöntemler reeskont kredisi ve döviz alım ihaleleri idi. Hali hazırda reeskont kredileri ilk 11 ay itibarıyla TCMB rezervlerine yaklaşık 22 milyar dolar katkı yaptı.
Önümüzdeki yıl da benzer katkı bekleniyor. Bankacılara göre TCMB'nin bunun ötesinde rezerv biriktirmesi için kalıcı portföy girişi gerekli. Bu kapsamda Para ve Kur Politikası metninin önemi artıyor. İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile ilişkilerin nasıl şekilleneceği de takip ediliyor.